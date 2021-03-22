В матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 3:2.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Милан).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Рибери (Фиорентина).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Пульгар (Фиорентина).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
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Источник — Sport.ua
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