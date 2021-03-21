28-й тур
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ибрагимович забил, Милан одолел Фиорентину

«Россонери» продолжают погоню за «Интером»

  • 21.03.2021 21:32
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Ибрагимович забил, Милан одолел Фиорентину
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 3:2.

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет на 9-й минуте встречи. На гол Златана ответили Пульгар и Рибери. Но миланский клуб все-таки сумел вырвать победу благодаря усилиям Браима Диаса и Чалханоглу.

После 28-ми сыгранных туров «Милан» занимает второе место в Серии А, имея в активе 59 очков. Лидирует «Интер», у которого 65 зачетных пунктов и игра в запасе.

«Фиорентина» — «Милан» — 2:3
Голы: Ибрагимович, 9, Браим Диас, 57, Чалханоглу, 72 — Пульгар, 17, Рибери, 51

«Фиорентина»: Дронговски (Терраччано, 44), Мартинес (Куаме, 79), Пеццелья, Миленкович, Касерес, Кастровилли (Венути, 71), Эссерик, Бонавентура, Пульгар (Кальехон, 79), Рибери, Влахович.
«Милан»: Доннарумма, Тео, Кьер, Диогу Далот, Томори, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 58), Тонали (Беннасер, 58), Чалханоглу (Мейте, 90), Браим Диас (Крунич, 80), Ибрагимович.
Предупреждения: Чалханоглу (41), Диогу Далот (48), Куаме (89), Мейте (90).

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Источник — Sport.ua

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