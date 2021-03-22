Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет 3:0 слишком большой для матча с Рухом»

Наставник «Динамо» – о разгромной победе над львовской командой

  • 22.03.2021 03:03
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет 3:0 слишком большой для матча с Рухом»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче со львовским «Рухом» (3:0) в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги:

«Очень сложно играть против команд, которые борются за выживание, что наш сегодняшний соперник лишний раз и доказал. «Рух» хорошо организовался, в частности, в игре в обороне, поэтому матч получился тяжелым, особенно первый тайм.

В перерыве мы поговорили с ребятами в раздевалке, внесли кое-какие изменения, в результате чего во втором тайме пошла другая игра, мы действовали более уверенно, создавали больше моментов у чужих ворот, но победа нам далась очень тяжело – считаю, счет 3:0 слишком большой для сегодняшнего матча. После пропущенного мяча им нужно было выходить вперед и оставлять свободные зоны за своими спинами, которые мы использовали», - сказал Луческу.

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Источник — ФК Динамо Киев

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