Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций»

Наша команда вынуждена понизиться в дивизион В

  • 22.03.2021 02:41
  • 177 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS оставить в силе техническое поражение сборной Украины от швейцарцев в матче Лиги наций.

«Однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру», - сказал Шевченко.

Напомним, что 17 ноября 2020 года матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся потому, что главный врач кантона Люцерн отправил нашу национальную команду на карантин.

Таким образом, Украина понижается в классе Лиги наций. Следующий розыгрыш украинцы начнут в Лиге В.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.03.2021 03:14
    0
    Будем злые. Обязательно как-нибудь накажем их.
    Пусть знают, что из-за хитрости какого-то доктора они настроили против себя всех украинских болельщиков.
    Теперь во всех матчах украинцы будут болеть за соперников швейцарцев, а игрокам хельветики - всегда желать поражения.
    Как говорят у вас в Швейцарии: "се ля ви, дас ист нур гешефт".
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.03.2021 03:14
    0
    Будем злые. Обязательно как-нибудь накажем их.
    Пусть знают, что из-за хитрости какого-то доктора они настроили против себя всех украинских болельщиков.
    Теперь во всех матчах украинцы будут болеть за соперников швейцарцев, а игрокам хельветики - всегда желать поражения.
    Как говорят у вас в Швейцарии: "се ля ви, дас ист нур гешефт".
    Ссылка
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