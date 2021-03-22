Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS оставить в силе техническое поражение сборной Украины от швейцарцев в матче Лиги наций.
«Однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру», - сказал Шевченко.
Напомним, что 17 ноября 2020 года матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся потому, что главный врач кантона Люцерн отправил нашу национальную команду на карантин.
Таким образом, Украина понижается в классе Лиги наций. Следующий розыгрыш украинцы начнут в Лиге В.
Источник — Футбол 1/2/3
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Пусть знают, что из-за хитрости какого-то доктора они настроили против себя всех украинских болельщиков.
Теперь во всех матчах украинцы будут болеть за соперников швейцарцев, а игрокам хельветики - всегда желать поражения.
Как говорят у вас в Швейцарии: "се ля ви, дас ист нур гешефт".
Пусть знают, что из-за хитрости какого-то доктора они настроили против себя всех украинских болельщиков.
Теперь во всех матчах украинцы будут болеть за соперников швейцарцев, а игрокам хельветики - всегда желать поражения.
Как говорят у вас в Швейцарии: "се ля ви, дас ист нур гешефт".
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