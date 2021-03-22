Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS оставить в силе техническое поражение сборной Украины от швейцарцев в матче Лиги наций.

«Однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру», - сказал Шевченко.

Напомним, что 17 ноября 2020 года матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся потому, что главный врач кантона Люцерн отправил нашу национальную команду на карантин.

Таким образом, Украина понижается в классе Лиги наций. Следующий розыгрыш украинцы начнут в Лиге В.