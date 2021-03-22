ФОТО. Уверенная победа гандболисток. Фотогалерея матча Украина – Израиль

Смотрите снимки третьего матча отборочной группы 1

  • 22.03.2021 01:59
  • 175 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Уверенная победа гандболисток. Фотогалерея матча Украина – Израиль
© ФГУ

Женская сборная Украины по гандболу в третьем матче отборочной группы 1 уверенно выиграла у национальной команды Израиля со счетом 31:24.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка Украина – Израиль.

Фото ФГУ

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.03.2021 02:25
    0
    Молодці, вітаємо!
    Колись український гандбол був потужною силою. Традиції в нас були. Пам'ятаю, що жінки вигравали бронзу олімпіади в Афіна-2004. Це, якщо не помиляюсь, єдина наша вагома медаль серед ігрових видів спорту.
    Бажаємо та віримо у відродження.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.03.2021 02:25
    0
    Молодці, вітаємо!
    Колись український гандбол був потужною силою. Традиції в нас були. Пам'ятаю, що жінки вигравали бронзу олімпіади в Афіна-2004. Це, якщо не помиляюсь, єдина наша вагома медаль серед ігрових видів спорту.
    Бажаємо та віримо у відродження.
    Ссылка
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