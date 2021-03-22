ФОТО. Уверенная победа гандболисток. Фотогалерея матча Украина – Израиль

Женская сборная Украины по гандболу в третьем матче отборочной группы 1 уверенно выиграла у национальной команды Израиля со счетом 31:24.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка Украина – Израиль.
Фото ФГУ
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Источник — Sport.ua
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Колись український гандбол був потужною силою. Традиції в нас були. Пам'ятаю, що жінки вигравали бронзу олімпіади в Афіна-2004. Це, якщо не помиляюсь, єдина наша вагома медаль серед ігрових видів спорту.
Бажаємо та віримо у відродження.
Колись український гандбол був потужною силою. Традиції в нас були. Пам'ятаю, що жінки вигравали бронзу олімпіади в Афіна-2004. Це, якщо не помиляюсь, єдина наша вагома медаль серед ігрових видів спорту.
Бажаємо та віримо у відродження.
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