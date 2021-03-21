Игорь СУРКИС: «О каком чемпионстве говорить, еще разыгрывается 21 очко»

В поединке 19-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома разгромило львовский «Рух» со счетом 3:0.

Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире программы «Профутбол Digital» поделился своими впечатлениями от игры «бело-синих» в матче с «Рухом» (3:0).

- Первый тайм начали плохо – раскачивались, видимо, не отошли еще от «Вильярреала». Но во втором тайме дожали, выиграли, с чем я и поздравляю всех. Расслабляться нельзя ни в коем случае, надо идти дальше и настраиваться на каждую игру. Если «Львов» смог обыграть «Шахтер», то и нам очки даром отдавать никто не будет.

- В весенней части с каждой игрой видно, что команда прибавляет…

- Физически ребята готовы хорошо, больше тут влияли психологические моменты. Тяжелые перелеты, восстановление – это повлияло. Я разговаривал со многими ребятами – теми же Сидорчуком, Миколенко, и они переживают, что в матчах с «Вильярреалом» не смогли показать качественный футбол. В первую очередь это касается гостевой игры, ведь во втором тайме на игру нашей команды без слез нельзя было смотреть. Но отмечу, что при любом результате необходимо показывать характер. Уверен, Мистер выработает это, и если команда будет с характером, а футболисты будут расти в мастерстве, то, думаю, в следующем сезоне мы выступим достойнее, чем в нынешнем.

- Учитывая игровые тенденции «Динамо» и «Шахтера», можно ли утверждать, что чемпионство уже в кармане?

- О чем говорить, если впереди еще семь туров, в которых будет разыгрываться 21 очко. Да и очная игра между нами впереди… Но есть задел – это хорошо, можно более уверенно готовить себя к предстоящим поединкам. Но все равно надо идти дальше, бороться, чтобы завоевать золотые медали.