Александр КАРАВАЕВ: «Гармаш сегодня был как Ванга»

Игрок Динамо про голы в ворота Руха

  • 21.03.2021 21:20
  • 2116 просмотров
  • 0 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «Гармаш сегодня был как Ванга»
© ФК Динамо Киев

В поединке 19-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома разгромило львовский «Рух» со счетом 3:0

Автор дубля в ворота «Руха» (3:0) Александр Караваев поделился своими эмоциями после игры в эфире программы «Профутбол Digital».

- Только положительные эмоции, поскольку очень давно не забивал. В основном из-за того, что играл на позиции защитника. Вообще Мистер ставит меня на всех позициях, и я каждый раз выхожу с полной отдачей, поскольку универсализм приветствуется. Сегодня вышел на этой позиции, понимал, что надо добавить креатива, движения. За «Динамо» раньше вообще не забивал – и сразу дубль. Эмоции переполняют.

- После первого мяча ты кричал: «Где кум?». Что это было?

- Понимаете, Кум (Гармаш – прим.) сегодня был как Ванга. Он сидел на лавочке и сказал: «Кара, ты выйдешь и забьешь». Я лишь усмехнулся, сказал, что посмотрим. А получилось два… Хотел бы эти мячи посвятить своей жене и родившемуся в феврале ребенку. Это большое счастье. Я очень хотел забить, и все получилось.

- После «Вильярреала» насколько психологически важно было победить в матче чемпионата?

- Как по мне, мы хорошо выступили в еврокубках – как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Но сейчас понимаем, что у нас остается чемпионат и Кубок Украины. Каждый матч для нас, как финал. Нужно в каждом матче играть только на победу – с максимальным настроем и с полной отдачей. Тем более мы знаем, как против нас играют, желая отобрать очки и добиться положительного результата. Я сам неоднократно играл против «Динамо», и всегда хотелось показать себя с наилучшей стороны. Поэтому понимаю, как настраиваются соперники на матчи с нами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности