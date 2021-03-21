Тренер Львова: «Ребята выдержали и не дрогнули. Хотя мы легко пропускали»

Анатолий Бессмертный прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:2)

  • 21.03.2021 20:45
  • 1305 просмотров
  • 8 комментариев
Тренер Львова: «Ребята выдержали и не дрогнули. Хотя мы легко пропускали»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итоги победы над донецким «Шахтером» (3:2) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Игра получилась тяжелой для нас. Хочется сказать спасибо ребятам, которые поверили в себя и выполнили ту установку, которую давали. Тот нерв матча, который был, ребята выдержали и не дрогнули, хотя игра складывалась непросто для нас. Вроде мы забивали, и тут же счет сравнивался. Мы как-то легко пропускали. Но, с другой стороны, ребята справились с этим давлением, очень хорошо противостояли сопернику. Очень хорошо и агрессивно работали против мяча. Эта тяжелая и кропотливая работа дала свои результаты — мы забили очень нужные мячи и выиграли матч.

Сегодняшняя победа — это награда для ребят, которые очень много работали и кропотливо трудились все 10 дней паузы. Может быть, мы правильно расставили акценты и донесли до ребят, где и когда нужно стоять, где нужно бежать при завершении, атаке, обороне. Плюс десять дней хорошо поработали физически. Моментами было тяжело, иногда не было где тренироваться, но ребята терпели. Большее время мы проводили в автобусе. Ребята выдержали ту работу, которую мы им предложили, и физически они стали лучше. Это награда за этот труд, который мы вкладывали — вернулось сторицей.

Акцентировали внимание на завершении, на вскрытии зон. Ребята понимают то, что мы требуем. Главное, у команды есть желание учиться», — отметил Бессмертный.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 21:23
    -1
    Сьогодні класно зіграли, хоча дві банки пропустили... По наступних іграх побачимо, як команда налаштується. Потрібно по максимуму брати очки. Удачі!
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    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 21.03.2021 21:21
    0
    Шахтьор скільки міг, стільки воно і є. Дєнісов, Палкін, молодці хлопці.) Правельным путём идёте, товарисчи.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 21.03.2021 21:12
    0
    Дуже хороший подарунок для львівян, кращого небуває. Успіхів Вам та команді.
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    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 21:09
    +4
    Без судей шахтёр - ничто !
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    grig
    online
      grig, 21.03.2021 21:06
    +3
    Анатолий, вы были класным защитником. Желаю вам быть таким же тренером. Удачи!
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    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 21.03.2021 21:01
    +4
    Ошибок в обороне много было. Был бы соперник повыше классом, только бы и доставали мячи с сетки своих ворот.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.03.2021 20:58
    +4
    Шлюхту позорну змивають у сральнік
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.03.2021 20:57
    +4
    Ахах, оце їбані кротяцькі пенсіонерські дніща, вже навіть Львів донний чпокає цих раків
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 21.03.2021 21:09
    +4
    Без судей шахтёр - ничто !
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 21.03.2021 21:01
    +4
    Ошибок в обороне много было. Был бы соперник повыше классом, только бы и доставали мячи с сетки своих ворот.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.03.2021 20:58
    +4
    Шлюхту позорну змивають у сральнік
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 21.03.2021 20:57
    +4
    Ахах, оце їбані кротяцькі пенсіонерські дніща, вже навіть Львів донний чпокає цих раків
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 21.03.2021 21:06
    +3
    Анатолий, вы были класным защитником. Желаю вам быть таким же тренером. Удачи!
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 21.03.2021 21:21
    0
    Шахтьор скільки міг, стільки воно і є. Дєнісов, Палкін, молодці хлопці.) Правельным путём идёте, товарисчи.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 21.03.2021 21:12
    0
    Дуже хороший подарунок для львівян, кращого небуває. Успіхів Вам та команді.
    Ссылка
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