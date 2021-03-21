Тренер Львова: «Ребята выдержали и не дрогнули. Хотя мы легко пропускали»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итоги победы над донецким «Шахтером» (3:2) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Игра получилась тяжелой для нас. Хочется сказать спасибо ребятам, которые поверили в себя и выполнили ту установку, которую давали. Тот нерв матча, который был, ребята выдержали и не дрогнули, хотя игра складывалась непросто для нас. Вроде мы забивали, и тут же счет сравнивался. Мы как-то легко пропускали. Но, с другой стороны, ребята справились с этим давлением, очень хорошо противостояли сопернику. Очень хорошо и агрессивно работали против мяча. Эта тяжелая и кропотливая работа дала свои результаты — мы забили очень нужные мячи и выиграли матч.

Сегодняшняя победа — это награда для ребят, которые очень много работали и кропотливо трудились все 10 дней паузы. Может быть, мы правильно расставили акценты и донесли до ребят, где и когда нужно стоять, где нужно бежать при завершении, атаке, обороне. Плюс десять дней хорошо поработали физически. Моментами было тяжело, иногда не было где тренироваться, но ребята терпели. Большее время мы проводили в автобусе. Ребята выдержали ту работу, которую мы им предложили, и физически они стали лучше. Это награда за этот труд, который мы вкладывали — вернулось сторицей.

Акцентировали внимание на завершении, на вскрытии зон. Ребята понимают то, что мы требуем. Главное, у команды есть желание учиться», — отметил Бессмертный.