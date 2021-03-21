КАРИКАТУРА ДНЯ. Зачем Реалу Мбаппе и Холанд, если есть Бензема?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над желанием мадридского «Реала» подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, когда в команде уже есть отличный нападающий.

«Килиан Мбаппе в мадридский «Реал»?

Эрлинг Холанд в мадридский «Реал»?

А что насчет Карима Бензема?», — прокомментировал Момани свою новую работу.

В последнем поединке Ла Лиги против «Сельты» (3:1) Бензема отметился дублем. В текущем сезоне 33-летний бомбардир провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач.