Стало известно, когда вернутся в строй Беседин и Цыганков

Киевское «Динамо» и сборная Украины недосчитались двух игроков — нападающего Артема Беседина и полузащитника Виктора Цыганкова.

Оба оказались в лазарете «Динамо» и не смогут выйти на поле в ближайшее время. После ответного матча киевлян с «Вильярреалом» в Испании Цыганков и Беседин прошли медобследование. Стало известно, что степень тяжести травм обоих футболистов не очень высокая, и ожидается, что приблизительно через 10 дней игроки «Динамо» вернутся в строй.

Андрей Шевченко вместо травмированных Цыганкова и Беседина вызвал в сборную Украины нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.

В марте сборная Украины сыграет три матча в квалификации ЧМ-2022: против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).