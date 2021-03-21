Стало известно, когда вернутся в строй Беседин и Цыганков

Футболисты «Динамо» оправятся от травм примерно через 10 дней

  • 21.03.2021 20:19
  • 3927 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно, когда вернутся в строй Беседин и Цыганков
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» и сборная Украины недосчитались двух игроков — нападающего Артема Беседина и полузащитника Виктора Цыганкова.

Оба оказались в лазарете «Динамо» и не смогут выйти на поле в ближайшее время. После ответного матча киевлян с «Вильярреалом» в Испании Цыганков и Беседин прошли медобследование. Стало известно, что степень тяжести травм обоих футболистов не очень высокая, и ожидается, что приблизительно через 10 дней игроки «Динамо» вернутся в строй.

Андрей Шевченко вместо травмированных Цыганкова и Беседина вызвал в сборную Украины нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.

В марте сборная Украины сыграет три матча в квалификации ЧМ-2022: против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 21.03.2021 21:02
    +1
    А есть информация по Вербичу? Его сильно не хватает, в нападении он неплохо смотрелся.
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    dedpixto
    online
      dedpixto, 21.03.2021 20:36
    -7
    один уже откосил от сборной, и Шева сказал ему "прощай", теперь к нему прибавятся двое
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    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 21.03.2021 20:33
    -4
    Прочитал:
    Футболисты «Динамо» оТравятся от травм....
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.03.2021 20:27
    +11
    Нормас, как раз к следующему туру в чемпе будут как новенькие. Сейчас правда вой кротовский пойдет, что откосили от сборной
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.03.2021 20:27
    +11
    Нормас, как раз к следующему туру в чемпе будут как новенькие. Сейчас правда вой кротовский пойдет, что откосили от сборной
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 21.03.2021 21:02
    +1
    А есть информация по Вербичу? Его сильно не хватает, в нападении он неплохо смотрелся.
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