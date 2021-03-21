Виктор КОВАЛЕНКО: «Шаг за шагом»

Украинский полузащитник прокомментировал свой дебют за «Аталанту»

  • 21.03.2021 19:44
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Шаг за шагом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко поделился впечатлениями о своем дебюте в составе итальянского клуба.

«Шаг за шагом», — написал Виктор.

Коваленко принял участие в поединке 28-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0). Хавбек вышел на замену вместо 27-летнего украинца Руслана Малиновского на 87-й минуте встречи.

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