Виктор КОВАЛЕНКО: «Шаг за шагом»

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко поделился впечатлениями о своем дебюте в составе итальянского клуба.
«Шаг за шагом», — написал Виктор.
Коваленко принял участие в поединке 28-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0). Хавбек вышел на замену вместо 27-летнего украинца Руслана Малиновского на 87-й минуте встречи.
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