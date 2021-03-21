Оценки матча Динамо – Рух. Джокер Луческу признан лучшим игроком

Александр Караваев получил оценку 7.5 от Sport.ua за поединок 19-го тура УПЛ

  • 21.03.2021 19:45
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Оценки матча Динамо – Рух. Джокер Луческу признан лучшим игроком
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 19-го тура УПЛ «Динамо» – «Рух» (3:0).

Наиболее высокую оценку (7.5) получил Александр Караваев, который вышел на замену и сделал дубль.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Рух» – 3:0:

  

Замены «Динамо»: Караваев – 7,5; Шепелев – 6,0; Гармаш – 6,0; Сидклей – 6,5.

Замены «Руха»: Кухаревич – 5,5; Мартынюк – 5,0; Сыч – 5,0; Лях – б/о; Кондраков – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

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