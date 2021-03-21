Динамо — Рух. Видео второго гола Караваева

28-летний украинский игрок киевского «Динамо» Александр Караваев отметился дублем в поединке 19-го тура УПЛ с «Рухом». Свой второй гол Караваев забил на 90-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу «Динамо».
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Источник — ТСН
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