ВИДЕО. Ныч вывел Львов вперед, но Соломон опять быстро сравнял счет

21 марта в Харькове проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» – «Шахтер».
Ныч вывел «Львов» вперед, но Соломон опять быстро сравнял счет (2:2).
ГОЛ! 2:1. Ныч, 48 мин.
ГОЛ! 2:2. Соломон, 56 мин.
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Источник — Sport.ua
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