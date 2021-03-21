Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в матче с Вероной

Игру украинского полузащитника оценил портал WhoScored

  • 21.03.2021 17:02
  • 2608 просмотров
  • 4 комментария
Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в матче с Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был признан лучшим игроком поединка 28-го тура Серии А с «Вероной» (2:0).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и был заменен на украинского полузащитника Виктора Коваленко на 87-й минуте встречи.

На 33-й минуте Руслан реализовал пенальти, а на 42-й отметился результативной передачей на Сапату. В итоге, Малиновский получил за матч 8,7 балла — лучший результат в составах обеих команд.

Коваленко получил за матч 6,1 балла.

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Источник — WhoScored.com

(10 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.03.2021 17:52
    0
    Це тільки Маліновський вміє чередувати провальні ігри з абсолютно топовими )))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.03.2021 17:22
    0
    Молодчинка, тренер почав довіряти, місце в основі, от Руслан і розкривається, успіху дальше!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 21.03.2021 17:12
    +1
    Бог!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.03.2021 17:09
    +3
    Ну в сборную в хорошем настроении приедет, красавчик!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.03.2021 17:09
    +3
    Ну в сборную в хорошем настроении приедет, красавчик!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.03.2021 17:12
    +1
    Бог!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.03.2021 17:52
    0
    Це тільки Маліновський вміє чередувати провальні ігри з абсолютно топовими )))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.03.2021 17:22
    0
    Молодчинка, тренер почав довіряти, місце в основі, от Руслан і розкривається, успіху дальше!!!
    Ссылка
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