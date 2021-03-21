Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в матче с Вероной

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был признан лучшим игроком поединка 28-го тура Серии А с «Вероной» (2:0).

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и был заменен на украинского полузащитника Виктора Коваленко на 87-й минуте встречи.

На 33-й минуте Руслан реализовал пенальти, а на 42-й отметился результативной передачей на Сапату. В итоге, Малиновский получил за матч 8,7 балла — лучший результат в составах обеих команд.

Коваленко получил за матч 6,1 балла.