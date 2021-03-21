Львов – Шахтер. Известны стартовые составы

Сегодня «Шахтер» в 19-м туре УПЛ на выезде сыграет со «Львовом». Начало матча – в 17:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Львов»: Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо, Эрнест, Брикнер, Чирьяк, Альваро, Шина, Ныч
Запасные: Ильющенков, Крушынский, Довгий, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка.
Источник — УПЛ
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