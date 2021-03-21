Львов – Шахтер. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 21.03.2021 16:26
  • 626 просмотров
  • 1 комментарий
Львов – Шахтер. Известны стартовые составы
© twitter.com/FCShakhtar

Сегодня «Шахтер» в 19-м туре УПЛ на выезде сыграет со «Львовом». Начало матча – в 17:00.

Стали известны составы команд на матч:

«Львов»: Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо, Эрнест, Брикнер, Чирьяк, Альваро, Шина, Ныч
Запасные: Ильющенков, Крушынский, Довгий, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка.

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 21.03.2021 16:47
    0
    Просто наркомания( Опять Витао, опять Майкон.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 21.03.2021 16:47
    0
    Просто наркомания( Опять Витао, опять Майкон.
    Ссылка
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