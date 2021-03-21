Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум летом перейдет в «Барселону». Об этом сообщают британские СМИ.
30-летний голландец уже подписал предварительный контракт с «Барселоной». Условия сделки не разглашаются.
Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола в 40 матчах во всех турнирах за «Ливерпуль».
Кроме «Барселоны», на игрока также претендовал «Интер».
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Источник — The Sunday Times
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