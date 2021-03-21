Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум летом перейдет в «Барселону». Об этом сообщают британские СМИ.

30-летний голландец уже подписал предварительный контракт с «Барселоной». Условия сделки не разглашаются.

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола в 40 матчах во всех турнирах за «Ливерпуль».

Кроме «Барселоны», на игрока также претендовал «Интер».