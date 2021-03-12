Интер нацелился на Вейналдума

Итальянский клуб планирует усилиться полузащитником «Ливерпуля»

  • 12.03.2021 11:58
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Интер нацелился на Вейналдума
© Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» намерен подписать 30-летнего нидерландского полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

«Интер» уже провел несколько раундов переговоров с агентом футболиста, но пока без заметного прогресса. Параллельно с Вейналдумом миланцы следят за несколькими другими игроками его амплуа, но не теряют надежды выкупить контракт нидерландца.

Вейналдум защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из «Ньюкасла» летом 2016 года за €27,5 миллионов. В текущем сезоне хабек провел за «красных» 39 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Джоржиньо с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов.

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Источник — CalciomercatoNews.com

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