Камо грядеши, или Куда движется Динамо

Четверг, поздний вечер. «Динамо» вылетает из Лиги Европы. Правда, то, что киевляне не пройдут дальше, стало очевидно еще в первом тайме. Или даже раньше, после пресс-конференции Мирчи Луческу перед матчем. Мол, мы будем стараться, но мы и так уже далеко зашли, а у нас молодая неопытная команда....

Честно говоря, непроход «Динамо» в четвертьфинал Лиги Европы читался еще неделю назад, после первого матча. И даже не потому, что проиграли 2:0. Счет - это такое, тем более, он не стал очень страшным, теоретически, эти два гола можно было бы играть. Как, например, одноименная команда из Загреба. Но кто должен был играть?

На поле были игроки, которые играли так, как умеют. Они хотят играть, как «Барселона», но... Не получается. Нет скорости принятия решений. Получен мяч в центре поля - и пас назад, потому что страшно ошибиться. А если не страшно и мяч продвигается вперед - несколько касаний и потеря из-за ошибок в технике. Или не потеря. А пас назад. Ведь страшно ошибиться.

И так из года в год в еврокубках «Динамо» мучается. Постоянно одно и то же: «не хватает класса, неопытные игроки, на следующий год будет лучше». И эта уже осточертелая фраза ежегодно кем-то озвучивается - или президентом, или тренером, или кем-то из игроков - «у нас главный приоритет чемпионат и кубок».

И смысл этого? Выиграть чемпионат, попасть в группу Лиги чемпионов, надеяться, что очень повезет и выпадет легкая группа, выйти из группы и проиграть в 1/8 финала? Это, значит, мечта нынешнего «Динамо», его потолок? Ну, да, получить солидные финансовые поступления. Ради этого играем?

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Или занять 3 место в группе ЛЧ, выйти в ЛЕ и надеяться, что будет везти со жребием и повезет попасть даже в четвертьфинал? И произойдет же когда-то такое. Но мы уже из года в год видим, что будет, когда после относительно легкого соперника в 1/16 дальше выпадут «Лацио», «Вильярреал» или, не дай Бог, «Челси».

А кому нужно что-то иное?

Президенту клуба? Он мечтает, что придет время, когда в клубе будет второй Лобановский, будут играть свои воспитанники в команде и «Динамо» будет ставить на уши Европу. Как более двадцати лет назад. Или, в крайнем случае, за этих воспитанников топ-клубы будут платить большие деньги. Ну, предложения меньше двадцати миллионов даже рассматриваться не будут.

Вот только со вторым Лобановским не получается угадать. Были попытки с Ребровым. Так он захотел новых игроков. А возможностей купить таких не было. Вот и все. Так и получается - Игорь Михайлович вкладывает душу и немалые ресурсы в клуб (честь и хвала ему за это), а отдачи нет.

Другим руководителям клуба? Не смешите. Здесь писать нечего. Они что-то решают?

Тренерам? Да конечно. Но, опять же, подобрать толкового тренера, чтобы был квалифицированным и хотел развиваться (допустим, ездить в отпуск на стажировку куда-то, а не на рыбалку), не получается. Семин был. Получалось, но звезды не сошлись, вовремя «Локомотив» втиснулся, испортив и киевскую команду (которая после полуфинала Кубка УЕФА, казалось, была способна горы свернуть), и себе пользы не принеся. Ребров был. См. выше. Может, еще будет.

Луческу... А кто знает, какие у него планы и амбиции? Так, после его прихода «Динамо», казалось, ожило. Свои очки стали брать стабильно в матчах с середняками, с которыми при Хацкевиче и Михайличенко регулярно были проблемы.

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Но. Чемпионство, скорее всего, в этом сезоне никуда не денется. В стане главного конкурента пытаются надувать щеки в стиле «мы будем бороться и еще ничего не потеряно», но «Шахтеру» со своими проблемами разобраться бы. Кажется, там и сами не знают, чего ждать от завтрашнего дня. И что с чемпионством? Групповой этап ЛЧ, а дальше - читайте выше. Хотелось бы более амбициозных задач. Нам, болельщикам, хотелось бы.

А чего хочется Мирче Михайловичу? Судите сами. Героически проходится квалификация. А уже в группе заявляется - мы слишком слабы, чтобы бороться с «Юве» и «Барсой», Лига Европы наше все. Вышли в Лигу Европы. И что получили? «Нет смысла бороться, никто не ожидал, что мы так далеко зайдем». Блин, да хотя бы так прямо не говорил. Тогда классическое «мы боролись», «приложим все силы» и «к самоотдаче претензий нет» звучало бы не настолько обидно.

Игрокам? Помните, как «Динамо» в 1/8 ЛЧ играли с «Манчестер Сити» и проиграло? Тогда звучало - да у нас молодая команда, у них в центре поля играет Яя Туре, а у нас зеленый Буяльский. Прошло же время? Буяльский уже давно не зеленый. А где прогресс в его игре в Европе? Так, на фоне ЧУ неплохо. А что показал он против «Вильярреала»? Там уже не было Яя Туре. И потом удивляемся, чего Шевченко в сборную не вызывает.

Или Цыганков что-то, возможно, показал? Или Миколенко? Или кто-то другой? Да нет. Нынешние футболисты привыкли вариться в собственном соку (чемпионате Украины, то есть), а, попадая в еврокубки, начинается старая песня «не получилось, но мы же приложили все усилия. Чего вы от нас хотите?».

И правда. Не стреляйте в пианиста.

Болельщикам. Не знаю уж, чего ожидать. Может, все-таки прорвет «Динамо». Должна же быть белая полоса. Остается пока думать, какой выбрать девиз в ожидании - или «Contra spem spero», или «Dum spiro - spero». Или вообще - «Quo vadis»?