Вчера, 20 марта «Специя» в 28-м туре Серии А обыграла «Кальяри» 2:1 Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Гастон Перейро (Кальяри).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Джулио Маджоре (Специя).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Специя).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Serie A
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.