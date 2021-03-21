Малиновский в основе. Известен состав Аталанты на матч с Вероной

Сегодня «Аталанта» в 28-м туре Серии А на выезде играет с «Вероной». Начало матча – в 13:30 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Аталанты» на мачт. В нем нашлось место для украинца Руслана Малиновского:

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Паломино, Де Роон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Миранчук, Сапата

Еще один украинец, Виктор Коваленко, вошел в заявку «Аталанты», но остался в запасе.