Малиновский в основе. Известен состав Аталанты на матч с Вероной

Сегодня «Аталанта» в 28-м туре Серии А на выезде играет с «Вероной». Начало матча – в 13:30 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Аталанты» на мачт. В нем нашлось место для украинца Руслана Малиновского:
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Паломино, Де Роон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Миранчук, Сапата
Еще один украинец, Виктор Коваленко, вошел в заявку «Аталанты», но остался в запасе.
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Источник — Serie A
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