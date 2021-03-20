Когда уже дебют? Коваленко - в заявке Аталанты на матч Серии A

Виктор Коваленко все еще не дебютировал в новой команде

  • 20.03.2021 20:49
  • 405 просмотров
  • 5 комментариев
Когда уже дебют? Коваленко - в заявке Аталанты на матч Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье «Аталанта» в матче чемпионата Италии сыграет против «Вероны».

Украинские полузащитники Виктор Коваленко и Руслан Малиновский оказались в заявке на игру. При этом Коваленко после перехода из «Шахтера» все еще не дебютировал в новой команде.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.03.2021 21:08
    0
    Когда крот на горе свиснет
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 21:05
    +1
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 21:03
    +2
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 21:01
    0
    Это уже даже не смешно!
    Если бы брал его Гасперини, он бы давно уже играл.
    Это понятно всем.
    Но журналистам конечно же надо о чём то писать, в миллионый раз...
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:53
    0
    Гасперини вряд-ли будет рисковать ротацией(при поражении его непоймут) тем более там опять может выгореть 3место(МИЛАН ПОДСЕЛ)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 21:03
    +2
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 21:05
    +1
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.03.2021 21:08
    0
    Когда крот на горе свиснет
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 21:01
    0
    Это уже даже не смешно!
    Если бы брал его Гасперини, он бы давно уже играл.
    Это понятно всем.
    Но журналистам конечно же надо о чём то писать, в миллионый раз...
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:53
    0
    Гасперини вряд-ли будет рисковать ротацией(при поражении его непоймут) тем более там опять может выгореть 3место(МИЛАН ПОДСЕЛ)
    Ссылка
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