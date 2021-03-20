Когда уже дебют? Коваленко - в заявке Аталанты на матч Серии A

В воскресенье «Аталанта» в матче чемпионата Италии сыграет против «Вероны».

Украинские полузащитники Виктор Коваленко и Руслан Малиновский оказались в заявке на игру. При этом Коваленко после перехода из «Шахтера» все еще не дебютировал в новой команде.