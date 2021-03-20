Когда уже дебют? Коваленко - в заявке Аталанты на матч Серии A

В воскресенье «Аталанта» в матче чемпионата Италии сыграет против «Вероны».
Украинские полузащитники Виктор Коваленко и Руслан Малиновский оказались в заявке на игру. При этом Коваленко после перехода из «Шахтера» все еще не дебютировал в новой команде.
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Источник — Sport.ua
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Если бы брал его Гасперини, он бы давно уже играл.
Это понятно всем.
Но журналистам конечно же надо о чём то писать, в миллионый раз...
Если бы брал его Гасперини, он бы давно уже играл.
Это понятно всем.
Но журналистам конечно же надо о чём то писать, в миллионый раз...
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