ТАЙСОН: «Перевод в дубль? Я поспорил с тренером»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон в интервью бразильским СМИ прокомментировал свой перевод в дубль «горняков»:

– Вы переведены в дубль, потому что «Шахтер» таким образом хочет заставить вас продлить контракт?

– Может быть. Не знаю, из-за этого или нет. Также я поспорил с тренером, вот что случилось. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными.

– Как обстоят дела с «Интернасьоналом»?

– Мой менеджер здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Мое дело – тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится.

– У вас запланирована встреча с представителями «Интернасьонала» в ближайшие дни?

– Не знаю.