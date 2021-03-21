ТАЙСОН: «Перевод в дубль? Я поспорил с тренером»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон в интервью бразильским СМИ прокомментировал свой перевод в дубль «горняков»:
– Вы переведены в дубль, потому что «Шахтер» таким образом хочет заставить вас продлить контракт?
– Может быть. Не знаю, из-за этого или нет. Также я поспорил с тренером, вот что случилось. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными.
– Как обстоят дела с «Интернасьоналом»?
– Мой менеджер здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Мое дело – тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится.
– У вас запланирована встреча с представителями «Интернасьонала» в ближайшие дни?
– Не знаю.
Источник — GaúchaZH
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Он уже в игровом плане очень сбавил, пол года посидеть в дубле, и всё, он уже не нужен будет даже Мариуполю. Если Тайсон хотел давно уйти из Шахтера, то он мог не продлевать каждый раз свой контракт, и выбивать себе зарплату по меркам Европейских клубов топ футболиста,. Коваленко захотел в Европу, парень и ушёл туда,.Как может Шахтёр не захотеть отпускать Тайсона, если у него закончиться контракт? Просто нужно с честью и достоинством выполнить свои обязанности перед клубом!!!
2. В Гондурасе, в городке Ла Лима, хранится коллекция из почти пятисот сортов бананов.
,,,,,
ВЫВОД. Тайсону пора на Родину (транзитом через Гондурас), там созрел урожай бананов, который помогает поумнеть...
якщо правда, то з речами на вихід.
якщо просто через суперечку - то пів-біди
якщо правда, то з речами на вихід.
якщо просто через суперечку - то пів-біди
2. В Гондурасе, в городке Ла Лима, хранится коллекция из почти пятисот сортов бананов.
,,,,,
ВЫВОД. Тайсону пора на Родину (транзитом через Гондурас), там созрел урожай бананов, который помогает поумнеть...
Он уже в игровом плане очень сбавил, пол года посидеть в дубле, и всё, он уже не нужен будет даже Мариуполю. Если Тайсон хотел давно уйти из Шахтера, то он мог не продлевать каждый раз свой контракт, и выбивать себе зарплату по меркам Европейских клубов топ футболиста,. Коваленко захотел в Европу, парень и ушёл туда,.Как может Шахтёр не захотеть отпускать Тайсона, если у него закончиться контракт? Просто нужно с честью и достоинством выполнить свои обязанности перед клубом!!!
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