ТАЙСОН: «Перевод в дубль? Я поспорил с тренером»

Полузащитник «Шахтера» - о своем положении в клубе

  • 21.03.2021 12:23
  • 8743 просмотра
  • 16 комментариев
ТАЙСОН: «Перевод в дубль? Я поспорил с тренером»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Полузащитник «Шахтера» Тайсон в интервью бразильским СМИ прокомментировал свой перевод в дубль «горняков»:

– Вы переведены в дубль, потому что «Шахтер» таким образом хочет заставить вас продлить контракт?
– Может быть. Не знаю, из-за этого или нет. Также я поспорил с тренером, вот что случилось. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными.

– Как обстоят дела с «Интернасьоналом»?
– Мой менеджер здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Мое дело – тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится.

– У вас запланирована встреча с представителями «Интернасьонала» в ближайшие дни?
– Не знаю.

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Источник — GaúchaZH

(48 голосов)

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Комментарии
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 21.03.2021 13:52
    0
    Пора вже будувати щось нове без Тайсона, Марлоса, П'ятова, Мораєса і решти ветеранів, у яких немає мотивації
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 21.03.2021 13:50
    0
    неплохо,молодец,пол зарплаты за месяц кому-то на всю жизнь хватит
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 21.03.2021 13:46
    0
    YOU OK?, 21.03.2021 13:32
    Тормознутый, у него была и есть самая большая зарплата, клуб для него от и до всё делал, все блага какие есть, но если у тебя есть контракт будь добр его исполнять, по-другому быть не может.
    Уже даже Тайсону за таааааакую зарплату и то дошло что пора валить с загнивающей канализации
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    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 13:44
    0
    Я ещё сомневался что спад Шахтера в игре может быть из за проблем в раздевалке. А щас я практически уверен, что в раздевалке проблемы, в команде один дибошир который мутит воду! Тайсон очень много дал клубу, но так себя вести нельзя. Ты получаешь деньги исправно, и должен также выполнять свою работу, а слова не хочу или не буду, на них будет соответствующая реакция. Молодые должны видеть и понимать, что интересы клуба при выше всего! Он должен был доработать свой контракт до конца, а потом думать дальше, но корона ему сдавила мозг.
    Он уже в игровом плане очень сбавил, пол года посидеть в дубле, и всё, он уже не нужен будет даже Мариуполю. Если Тайсон хотел давно уйти из Шахтера, то он мог не продлевать каждый раз свой контракт, и выбивать себе зарплату по меркам Европейских клубов топ футболиста,. Коваленко захотел в Европу, парень и ушёл туда,.Как может Шахтёр не захотеть отпускать Тайсона, если у него закончиться контракт? Просто нужно с честью и достоинством выполнить свои обязанности перед клубом!!!
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 13:39
    +1
    baich, 21.03.2021 13:14
    Ну и деб*л, если отказался выйти, на матч в лиге европы! против именитого соперника! Теперь будет на огородах в Бразилии в лучшем случае, если доплачивать согласится своему "родному" интернасионалю
    Да какой уже интернасиональ...Кому надо после таких залетов это чудовище...Оно еще в дубле умудриться что-то выдать... там же видно что в черепке пустота
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 21.03.2021 13:32
    +2
    ass36, 21.03.2021 13:10
    С. Шахтера по хорошему нельзя уйти это гнилая структура начиная с каналов Футбол. Растраты миллионые нескончаемые убытки в добавок циркачи неблагодарные, не хотят любить клуб и целовать хозяина в анус.
    Тормознутый, у него была и есть самая большая зарплата, клуб для него от и до всё делал, все блага какие есть, но если у тебя есть контракт будь добр его исполнять, по-другому быть не может.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 21.03.2021 13:30
    0
    Hyperion, 21.03.2021 13:00
    Слишком много Тайсона в новостях. Мало ли у кого какие капризы и истерики.) Игроки уходят, команда остается. А в данном случае не сомневаюсь, что команда без него только прибавит.
    +
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.03.2021 13:26
    +1
    1.На латыни банан называется «musa sapientum», что означает «фрукт мудрого человека».
    2. В Гондурасе, в городке Ла Лима, хранится коллекция из почти пятисот сортов бананов.
    ,,,,,
    ВЫВОД. Тайсону пора на Родину (транзитом через Гондурас), там созрел урожай бананов, который помогает поумнеть...
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    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 21.03.2021 13:24
    +3
    Вали уже в свою Бразилию.
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    baich
    online
      baich, 21.03.2021 13:14
    +1
    Ну и деб*л, если отказался выйти, на матч в лиге европы! против именитого соперника! Теперь будет на огородах в Бразилии в лучшем случае, если доплачивать согласится своему "родному" интернасионалю
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 21.03.2021 13:10
    -2
    С. Шахтера по хорошему нельзя уйти это гнилая структура начиная с каналов Футбол. Растраты миллионые нескончаемые убытки в добавок циркачи неблагодарные, не хотят любить клуб и целовать хозяина в анус.
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 21.03.2021 13:00
    +7
    Слишком много Тайсона в новостях. Мало ли у кого какие капризы и истерики.) Игроки уходят, команда остается. А в данном случае не сомневаюсь, что команда без него только прибавит.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 12:44
    +4
    чому не запитали: правда, що відмовився вийти на заміну?
    якщо правда, то з речами на вихід.
    якщо просто через суперечку - то пів-біди
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 21.03.2021 12:43
    +2
    Поспорил на пол зарплаты.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 21.03.2021 12:36
    -3
    🦉
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    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 12:34
    +5
    Поспорил что при желании перейдет в дубль
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 21.03.2021 13:00
    +7
    Слишком много Тайсона в новостях. Мало ли у кого какие капризы и истерики.) Игроки уходят, команда остается. А в данном случае не сомневаюсь, что команда без него только прибавит.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 12:34
    +5
    Поспорил что при желании перейдет в дубль
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 12:44
    +4
    чому не запитали: правда, що відмовився вийти на заміну?
    якщо правда, то з речами на вихід.
    якщо просто через суперечку - то пів-біди
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 21.03.2021 13:24
    +3
    Вали уже в свою Бразилию.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 21.03.2021 13:32
    +2
    ass36, 21.03.2021 13:10
    С. Шахтера по хорошему нельзя уйти это гнилая структура начиная с каналов Футбол. Растраты миллионые нескончаемые убытки в добавок циркачи неблагодарные, не хотят любить клуб и целовать хозяина в анус.
    Тормознутый, у него была и есть самая большая зарплата, клуб для него от и до всё делал, все блага какие есть, но если у тебя есть контракт будь добр его исполнять, по-другому быть не может.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 21.03.2021 12:43
    +2
    Поспорил на пол зарплаты.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 13:39
    +1
    baich, 21.03.2021 13:14
    Ну и деб*л, если отказался выйти, на матч в лиге европы! против именитого соперника! Теперь будет на огородах в Бразилии в лучшем случае, если доплачивать согласится своему "родному" интернасионалю
    Да какой уже интернасиональ...Кому надо после таких залетов это чудовище...Оно еще в дубле умудриться что-то выдать... там же видно что в черепке пустота
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.03.2021 13:26
    +1
    1.На латыни банан называется «musa sapientum», что означает «фрукт мудрого человека».
    2. В Гондурасе, в городке Ла Лима, хранится коллекция из почти пятисот сортов бананов.
    ,,,,,
    ВЫВОД. Тайсону пора на Родину (транзитом через Гондурас), там созрел урожай бананов, который помогает поумнеть...
    Ссылка
    baich
    online
      baich, 21.03.2021 13:14
    +1
    Ну и деб*л, если отказался выйти, на матч в лиге европы! против именитого соперника! Теперь будет на огородах в Бразилии в лучшем случае, если доплачивать согласится своему "родному" интернасионалю
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 21.03.2021 13:52
    0
    Пора вже будувати щось нове без Тайсона, Марлоса, П'ятова, Мораєса і решти ветеранів, у яких немає мотивації
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 21.03.2021 13:50
    0
    неплохо,молодец,пол зарплаты за месяц кому-то на всю жизнь хватит
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 21.03.2021 13:46
    0
    YOU OK?, 21.03.2021 13:32
    Тормознутый, у него была и есть самая большая зарплата, клуб для него от и до всё делал, все блага какие есть, но если у тебя есть контракт будь добр его исполнять, по-другому быть не может.
    Уже даже Тайсону за таааааакую зарплату и то дошло что пора валить с загнивающей канализации
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 13:44
    0
    Я ещё сомневался что спад Шахтера в игре может быть из за проблем в раздевалке. А щас я практически уверен, что в раздевалке проблемы, в команде один дибошир который мутит воду! Тайсон очень много дал клубу, но так себя вести нельзя. Ты получаешь деньги исправно, и должен также выполнять свою работу, а слова не хочу или не буду, на них будет соответствующая реакция. Молодые должны видеть и понимать, что интересы клуба при выше всего! Он должен был доработать свой контракт до конца, а потом думать дальше, но корона ему сдавила мозг.
    Он уже в игровом плане очень сбавил, пол года посидеть в дубле, и всё, он уже не нужен будет даже Мариуполю. Если Тайсон хотел давно уйти из Шахтера, то он мог не продлевать каждый раз свой контракт, и выбивать себе зарплату по меркам Европейских клубов топ футболиста,. Коваленко захотел в Европу, парень и ушёл туда,.Как может Шахтёр не захотеть отпускать Тайсона, если у него закончиться контракт? Просто нужно с честью и достоинством выполнить свои обязанности перед клубом!!!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 21.03.2021 13:30
    0
    Hyperion, 21.03.2021 13:00
    Слишком много Тайсона в новостях. Мало ли у кого какие капризы и истерики.) Игроки уходят, команда остается. А в данном случае не сомневаюсь, что команда без него только прибавит.
    +
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