Вчера «Болонья» в матче 28-го тура Серии А на выезде отыгралась со счета 0:2 и обыграла «Кротоне». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Болонья).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Йерди Схаутен (Болонья).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Адама Сумаоро (Болонья).
|40'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сими Нванкво (Кротоне).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Кротоне).
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Источник — Serie A
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