«Брайтон» одержал уверенную победу над «Ньюкаслом» в 29-м туре чемпионата Англии. Смотрите видео голов и обзор матча:
«Брайтон» - «Ньюкасл» - 3:0
Голы: Троссар, 45, Уэлбек, 51, Мопе, 68.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брайтон).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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