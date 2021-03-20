Битва за прописку. Брайтон отгрузил три безответных гола Ньюкаслу

В заключительном матче игрового дня 29-го тура АПЛ «Брайтон» в родных стенах уверенно одолел «Ньюкасл».
Судьба матча была решена до 70-й минуты, когда хозяева уже вели в счете 3:0.
Отметим, что обе команды борются за сохранение прописки в элитном английском дивизионе.
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Брайтон» – «Ньюкасл» – 3:0
Голы: 1:0 – 45 Троссард, 2:0 – 51 Уэлбек, 3:0 – 68 Мопе.
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Источник — Sport.ua
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