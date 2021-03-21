Александр СВАТОК: «Жаль, что наступает перерыв в чемпионате»

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился впечатлениями от победы над «Десной» (2:0).

- Александр, ты сегодня впервые за определенное время вышел в стартовом составе команды и провел весь матч. Насколько сложно далась игра?

- Да, была длительная пауза. После сборов игровой тонус несколько стал теряться, но уже в процессе игры стал более осваиваться. Физически еще было тяжеловато выдержать все 90 минут из-за этой игровой паузы. А в целом команда сыграла хорошо, все отрабатывали друг за друга в защите, а собственными моментами мы воспользовались, поэтому и сумели добиться положительного результата.

- В составе «Десны» есть фактурные форварды, на которых идет много навесных передач. Готовились именно к такой игре, возможно соперник чем-то удивил?

- В принципе все так. Тренерский штаб нам полностью рассказал, как будет действовать соперник, поэтому мы все это знали, что будет много подач, что они хорошо играют головой и как они открываются. Однако все же у них было несколько моментов, когда удавалось нанести удары и хорошо, что в этих эпизодах нас выручал Валера Юрчук. Так что мы все это знали и готовились именно к такой игре. Хорошо, что она в итоге так сложилась.

- Кто сегодня больше герой - Юрчук или Чуже?

- Команда - главный герой (улыбается). Валера и Марио оказались в нужном месте в нужное время, за что им большое спасибо, но в целом вся команда терпела, работала, выполняла установку, что и привело к победе.

- Насколько команда довольна выступлением в этой зимне-весенней части чемпионата?

- Здесь ни для кого не секрет, что мы довольны. Можно посмотреть в турнирную таблицу, а там мы за этот небольшой период набрали больше очков, чем за весь первый круг и это главный показатель. Наоборот, немного жаль, что сейчас наступает перерыв, а пока у нас идут такие результаты, то хотелось играть и играть.