КОПОЛОВЕЦ: «У Милевского еще будут возможности показать свое умение»

В матче против «Мариуполя» «Минаю» нужен был скоростной форвард

  • 21.03.2021 04:17
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КОПОЛОВЕЦ: «У Милевского еще будут возможности показать свое умение»
© Футбол 1/2/3. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал отсутствие на поле в матче с «Мариуполем» (0:0) ветерана Артема Милевского.

«С «Мариуполем» была ничейная игра. Почему не играл Артем Милевский? «Мариуполь» – команда скоростная, и мы предполагали, что соперничество будет проходить на встречных курсах, поэтому впереди нужен был нападающий, который бы проделал большой объем черновой работы. Вот почему Василий Кобин и остановил свой выбор на молодом Рустаме Ахмедзаде. Милевский с его огромным опытом это понимал, и я убежден, что у него еще будет не одна возможность продемонстрировать свое умение».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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