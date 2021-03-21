КОПОЛОВЕЦ: «У Милевского еще будут возможности показать свое умение»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал отсутствие на поле в матче с «Мариуполем» (0:0) ветерана Артема Милевского.

«С «Мариуполем» была ничейная игра. Почему не играл Артем Милевский? «Мариуполь» – команда скоростная, и мы предполагали, что соперничество будет проходить на встречных курсах, поэтому впереди нужен был нападающий, который бы проделал большой объем черновой работы. Вот почему Василий Кобин и остановил свой выбор на молодом Рустаме Ахмедзаде. Милевский с его огромным опытом это понимал, и я убежден, что у него еще будет не одна возможность продемонстрировать свое умение».