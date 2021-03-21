Валерий ЮРЧУК: «Мы стремились заработать три очка и мы их заработали»

Голкипер «Днепра-1» Валерий Юрчук прокомментировал победу в матче против «Десны» (2:0).
- Валерий, насколько сегодня было трудно сохранить ворота в неприкосновенности?
- Нам противостоял хороший соперник, который входит в лидирующую группу команд в чемпионате, поэтому хотелось сыграть на ноль и покинуть Чернигов с положительным результатом. Мы стремились заработать три очка и мы их заработали. Да, было тяжело, но это было нам по силам.
- Насколько доволен вообще вот этим отрезком во втором круге?
- Да, мы довольны, но, надеюсь, что мы на этом не остановимся, а будем двигаться и дальше в правильном направлении.
- После гола в раздевалку перед перерывом показалось, что команда разозлила соперника. Поэтому во втором тайме чувствовался особый давление от оппонентов?
- Так это же хорошо, что мы их разозлили (улыбается). Поэтому они давали нам пространство, а мы бежали в контратаки, и если немного вернее распорядились бы мячом, то могли вполне забить и больше. Конечно было тяжело в защите, ведь «Десна» - хорошая и амбициозная команда, но мы справились с этой задачей. Ну и Марио сегодня молодец - он красава!
- На перерыв в чемпионате команда идет в приподнятом настроении?
- Этот перерыв пролетит очень быстро. Хотя, возможно, нам вообще лучше было бы, чтобы чемпионат не останавливался и мы продолжили играть. Теперь основная задача для нас - это сохранить победный тонус. Будем его поддерживать в спаррингах.
Источник — СК Днепр-1
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