Остап МАРКЕВИЧ: «Мы стремимся играть в красивый футбол»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал ничью с «Минаем»

  • 21.03.2021 02:17
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  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Мы стремимся играть в красивый футбол»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал безголевую ничью азовцев в матче с «Минаем».

– Мы ожидали хороший футбол и хороший результат. Но не получилось. Мы рады, что наконец-то сыграли на своем поле. Однако, на мой взгляд, оно еще не готово для быстрого комбинационного футбола, который мы хотим видеть.

Хочу попросить наших болельщиков, чтобы они поддерживали команду с первой и до последней секунды. Только так создаются и команда, и клуб. Не очень хорошо, когда с пятой минуты нам начинают с трибун делать ненужные и непонятные замечания. Команде пользы они не принесут. «Бей вперед – комбинация придет» — это не тот футбол, который мы хотим видеть. Если таких болельщиков такой футбол устраивает, то нас – нет. Это не та игра, которая имеет будущее и развивает молодых игроков. В такой футбол мы играть не будем! Мы стремимся комбинировать и играть в красивый футбол.

Тяжелое поле было. Хотели интенсивно играть, прессинговать. Но на песке это было делать тяжело – ноги «наливались» и было сложно. Но все равно необходимо было реализовать те моменты, которые у нас были. Считаю, что сегодня мы потеряли два очка.

– Замена центрального защитника Быкова была запланирована?
– Нет, он попросил замену. Как раз из-за поля. Футболисты не привыкли к такому полю, где было много песка. Такое поле дает другую структурную нагрузку на мышцы.  Естественно, когда мышцы не привыкли к такому покрытию, они дают сбой. Поэтому Быков и Очеретько попросили замены. Хорошо, что сейчас есть пауза. Мы надеемся, что поле будет готово к следующей игре.

– Александр Драмбаев впервые вышел в стартовом составе. Как оцените его игру?
– Да, он первый раз сыграл в «основе». Каких-то провалов у него не было, но работать есть над чем.

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 21.03.2021 02:54
    0
    Нашим футболістам почастіше тре на піску грати. Шоб ноги не наливались. На заході по три матчі в тиждень всі гасають шо скажені по 95 хвилин, а в наших вічно з тим проблеми. Після 70хвилини в інтенсивних матчах ледве ноги совають.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 21.03.2021 02:54
    0
    Нашим футболістам почастіше тре на піску грати. Шоб ноги не наливались. На заході по три матчі в тиждень всі гасають шо скажені по 95 хвилин, а в наших вічно з тим проблеми. Після 70хвилини в інтенсивних матчах ледве ноги совають.
    Ссылка
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