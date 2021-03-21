Остап МАРКЕВИЧ: «Мы стремимся играть в красивый футбол»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал безголевую ничью азовцев в матче с «Минаем».

– Мы ожидали хороший футбол и хороший результат. Но не получилось. Мы рады, что наконец-то сыграли на своем поле. Однако, на мой взгляд, оно еще не готово для быстрого комбинационного футбола, который мы хотим видеть.

Хочу попросить наших болельщиков, чтобы они поддерживали команду с первой и до последней секунды. Только так создаются и команда, и клуб. Не очень хорошо, когда с пятой минуты нам начинают с трибун делать ненужные и непонятные замечания. Команде пользы они не принесут. «Бей вперед – комбинация придет» — это не тот футбол, который мы хотим видеть. Если таких болельщиков такой футбол устраивает, то нас – нет. Это не та игра, которая имеет будущее и развивает молодых игроков. В такой футбол мы играть не будем! Мы стремимся комбинировать и играть в красивый футбол.

Тяжелое поле было. Хотели интенсивно играть, прессинговать. Но на песке это было делать тяжело – ноги «наливались» и было сложно. Но все равно необходимо было реализовать те моменты, которые у нас были. Считаю, что сегодня мы потеряли два очка.

– Замена центрального защитника Быкова была запланирована?

– Нет, он попросил замену. Как раз из-за поля. Футболисты не привыкли к такому полю, где было много песка. Такое поле дает другую структурную нагрузку на мышцы. Естественно, когда мышцы не привыкли к такому покрытию, они дают сбой. Поэтому Быков и Очеретько попросили замены. Хорошо, что сейчас есть пауза. Мы надеемся, что поле будет готово к следующей игре.

– Александр Драмбаев впервые вышел в стартовом составе. Как оцените его игру?

– Да, он первый раз сыграл в «основе». Каких-то провалов у него не было, но работать есть над чем.