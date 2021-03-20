WhoScored: Зинченко – в топ-3 лучших игроков матча с Эвертоном

Оценки выше только у Гюндогана и Фернандиньо

  • 20.03.2021 22:13
  • 977 просмотров
  • 2 комментария
WhoScored: Зинченко – в топ-3 лучших игроков матча с Эвертоном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча 1/4 финала Кубок Англии, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0)
 
Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко, игравший на позиции левого защитника, заработал оценку 7.57, которая стала третьей лучшей в команде. Чуточку больше получил Гюндоган (7.58), лучший игрок встречи – Фернандиньо (7.93).
 
На счету Зинченко два удара по воротам, две выигранные верховые дуэли и 89% точных передач (51 из 57).

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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 20.03.2021 22:28
    +2
    Молодець Зінченко Так тримати!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.03.2021 22:17
    0
    Кстати, обозначение "С" это не капитан как можно подумать это вынос с линии ворот (clearance off the line). Вот так вот портал отмечает даже такие заслуги.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.03.2021 22:28
    +2
    Молодець Зінченко Так тримати!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.03.2021 22:17
    0
    Кстати, обозначение "С" это не капитан как можно подумать это вынос с линии ворот (clearance off the line). Вот так вот портал отмечает даже такие заслуги.
    Ссылка
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