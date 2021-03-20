WhoScored: Зинченко – в топ-3 лучших игроков матча с Эвертоном

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча 1/4 финала Кубок Англии, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0)



Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко, игравший на позиции левого защитника, заработал оценку 7.57, которая стала третьей лучшей в команде. Чуточку больше получил Гюндоган (7.58), лучший игрок встречи – Фернандиньо (7.93).



На счету Зинченко два удара по воротам, две выигранные верховые дуэли и 89% точных передач (51 из 57).