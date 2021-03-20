Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла играет как в Англии 70-х. Решили через пас теперь»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 20.03.2021 21:52
  • 1538 просмотров
  • 9 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла играет как в Англии 70-х. Решили через пас теперь»
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Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу 3:0 в матче УПЛ против «Олимпика».

«Калитвинцев? Очень приятно, что Юра снова работает, это мой хороший друг. До сих пор дружим, встречаемся. Рад, что он принял команду. Думаю, он разберется и все наладит».

«Лучший наш матч в году? Мы неделю тренировались, хотим играть в короткий пас. А то все длинные передачи, забросы - играем как в Англии 70-х. Я ребятам сказал, что беру ответственность на себя. Нужно стараться через короткий пас играть, комбинировать. Сегодня все получилось».

«Сейчас будет пауза, есть время отдохнуть до матча с «Шахтером», - сказал Максимов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:26
    0
    zzg77, 20.03.2021 22:20
    Вот с Шахтером и покажете, достойны вы третьего места!!!!
    Это глупость.
    Ссылка
    Виталий Тараненко
    online
      Виталий Тараненко, 20.03.2021 22:25
    0
    hanter83, 20.03.2021 21:59
    Посмотрим что Ворскла наиграет к финишу сезона!!! Они вроде бы явный притендент на 4 место.
    На 2-е місце
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 22:20
    -1
    Вот с Шахтером и покажете, достойны вы третьего места!!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 22:13
    +1
    BekXan, 20.03.2021 22:08
    Ворскла в прошлом сезоне была на вылет пришёл Максимрв и успокоил команду.Говорить о 4 или других местах не та тема.Команда играет в первлй 6 ке уже отлично после падения.
    Я не против,я же к тому и веду что,РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО. Максимов многим импонирует,тем более мужик с колоколами(если не хватает мастерства,то берет порядком) Ну и Жеваго в ФОРБСЕ поднялся,может денег подкинет на развитие летом-И ТОГДА МОЖНО ДУМАТЬ О БРОНЗЕ ИЛИ ВЫШЕ.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:08
    +1
    hanter83, 20.03.2021 21:59
    Посмотрим что Ворскла наиграет к финишу сезона!!! Они вроде бы явный притендент на 4 место.
    Ворскла в прошлом сезоне была на вылет пришёл Максимрв и успокоил команду.Говорить о 4 или других местах не та тема.Команда играет в первлй 6 ке уже отлично после падения.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 22:02
    +2
    Полтавская тики-така
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.03.2021 22:01
    0
    Вот правильно взял прививать испанский футбол как в Испании
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 21:59
    +2
    Посмотрим что Ворскла наиграет к финишу сезона!!! Они вроде бы явный притендент на 4 место.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 20.03.2021 21:58
    +3
    Ну так це ж тепер на гру схоже, приємно дивитись!
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 20.03.2021 21:58
    +3
    Ну так це ж тепер на гру схоже, приємно дивитись!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 22:02
    +2
    Полтавская тики-така
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 21:59
    +2
    Посмотрим что Ворскла наиграет к финишу сезона!!! Они вроде бы явный притендент на 4 место.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 22:13
    +1
    BekXan, 20.03.2021 22:08
    Ворскла в прошлом сезоне была на вылет пришёл Максимрв и успокоил команду.Говорить о 4 или других местах не та тема.Команда играет в первлй 6 ке уже отлично после падения.
    Я не против,я же к тому и веду что,РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО. Максимов многим импонирует,тем более мужик с колоколами(если не хватает мастерства,то берет порядком) Ну и Жеваго в ФОРБСЕ поднялся,может денег подкинет на развитие летом-И ТОГДА МОЖНО ДУМАТЬ О БРОНЗЕ ИЛИ ВЫШЕ.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:08
    +1
    hanter83, 20.03.2021 21:59
    Посмотрим что Ворскла наиграет к финишу сезона!!! Они вроде бы явный притендент на 4 место.
    Ворскла в прошлом сезоне была на вылет пришёл Максимрв и успокоил команду.Говорить о 4 или других местах не та тема.Команда играет в первлй 6 ке уже отлично после падения.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 22:26
    0
    zzg77, 20.03.2021 22:20
    Вот с Шахтером и покажете, достойны вы третьего места!!!!
    Это глупость.
    Ссылка
    Виталий Тараненко
    online
      Виталий Тараненко, 20.03.2021 22:25
    0
    hanter83, 20.03.2021 21:59
    Посмотрим что Ворскла наиграет к финишу сезона!!! Они вроде бы явный притендент на 4 место.
    На 2-е місце
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.03.2021 22:01
    0
    Вот правильно взял прививать испанский футбол как в Испании
    Ссылка
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