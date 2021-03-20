Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла играет как в Англии 70-х. Решили через пас теперь»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу 3:0 в матче УПЛ против «Олимпика».

«Калитвинцев? Очень приятно, что Юра снова работает, это мой хороший друг. До сих пор дружим, встречаемся. Рад, что он принял команду. Думаю, он разберется и все наладит».

«Лучший наш матч в году? Мы неделю тренировались, хотим играть в короткий пас. А то все длинные передачи, забросы - играем как в Англии 70-х. Я ребятам сказал, что беру ответственность на себя. Нужно стараться через короткий пас играть, комбинировать. Сегодня все получилось».

«Сейчас будет пауза, есть время отдохнуть до матча с «Шахтером», - сказал Максимов.