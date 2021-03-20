Александр РЯБОКОНЬ: «Играли две команды, забила одна»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь дал комментарий по итогам поражения 0:2 в матче УПЛ против «Днепра-1».

«Не могу сказать, что разочарован игрой, но разочарован результатом. У ворот соперник был более четким, возможно, удачливым. Где-то сегодня немного не везло. Кроме того, вратарь соперника здорово сыграл, вытащил несколько ударов».

«Играли две команды, забивала одна. Сложно оценить красоту игры, если результата не было. Сопернику игра больше понравилась», - сказал Рябоконь.