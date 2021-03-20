Александр РЯБОКОНЬ: «Играли две команды, забила одна»

Наставник «Десны» прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 20.03.2021 21:11
  • 1017 просмотров
  • 0 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «Играли две команды, забила одна»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Десны» Александр Рябоконь дал комментарий по итогам поражения 0:2 в матче УПЛ против «Днепра-1».

«Не могу сказать, что разочарован игрой, но разочарован результатом. У ворот соперник был более четким, возможно, удачливым. Где-то сегодня немного не везло. Кроме того, вратарь соперника здорово сыграл, вытащил несколько ударов».

«Играли две команды, забивала одна. Сложно оценить красоту игры, если результата не было. Сопернику игра больше понравилась», - сказал Рябоконь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности