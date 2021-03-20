ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 заслужил победу. Идем на перерыв с хорошим настроением»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Десны».

«Думаю, получился интересный матч для болельщиков. Много моментов у обеих команд, но был и тактический футбол. Нам повезло забить первыми и контролировать ход встречи. Кроме того, наш вратарь хорошо действовал, помог выиграть, хотя повезло в некоторых ситуациях».

«В целом, считаю, что заслужили три очка, потому что удалось забить и неплохо оборонялись. Идем на перерыв с хорошим настроением», - сказал Йовичевич.