ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 заслужил победу. Идем на перерыв с хорошим настроением»

Команда продолжает побеждать весной

  • 20.03.2021 19:21
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ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 заслужил победу. Идем на перерыв с хорошим настроением»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Десны».

«Думаю, получился интересный матч для болельщиков. Много моментов у обеих команд, но был и тактический футбол. Нам повезло забить первыми и контролировать ход встречи. Кроме того, наш вратарь хорошо действовал, помог выиграть, хотя повезло в некоторых ситуациях».

«В целом, считаю, что заслужили три очка, потому что удалось забить и неплохо оборонялись. Идем на перерыв с хорошим настроением», - сказал Йовичевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

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