ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 заслужил победу. Идем на перерыв с хорошим настроением»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу 2:0 в матче УПЛ против «Десны».
«Думаю, получился интересный матч для болельщиков. Много моментов у обеих команд, но был и тактический футбол. Нам повезло забить первыми и контролировать ход встречи. Кроме того, наш вратарь хорошо действовал, помог выиграть, хотя повезло в некоторых ситуациях».
«В целом, считаю, что заслужили три очка, потому что удалось забить и неплохо оборонялись. Идем на перерыв с хорошим настроением», - сказал Йовичевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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