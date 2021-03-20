Первая лига. Черноморец продолжает лидировать после побед фаворитов

Агробизнес и Верес тоже хотят на повышение

  • 20.03.2021 18:38
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  • 3 комментария
Первая лига. Черноморец продолжает лидировать после побед фаворитов
© ФК Черноморец

«Агробизнес», который навел шороху в Кубке Украины, сенсационно победив «Шахтер» (1:0), продолжил победную поступь в Первой лиге Украины. Команда из Волочиска разобралась с херсонским «Кристаллом» новоиспеченного наставника Вадима Евтушенко. Херсонцы первыми забили мяч в поединке после точного удара Александра Тарасенко на 10-й минуте. Но уже к 34-й минуте «агрономы» вели в счете: голы в свой актив записали Владислав Шаповал и Арсен Слотюк. Во второй половине встречи «Агробизнес» закрепил свое преимущество после забитых мячей в исполнении Ивана Когута и Евгения Немтинова. Как итог, победа команды из Хмельниччины, которая уверенно идет к своей цели в виде УПЛ. «Кристалл» же по-прежнему с 8 очками замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Непростую победу удалось вырвать «Черноморцу». Команда новоиспеченного наставника одесситов Алексея Антонова одержала победу с минимальным счетом в противостоянии с «Горняком-Спорт». В первой половине поединка были зафиксированы «нули». Только на 74-й минуте встречи «моряки» добились своего и вышли вперед после гола Даниила Сухоручко. Как итог, «Черноморец» победил со счетом 1:0 и остался на первом месте с 34 очками. «Горняк-Спорт» с 27 баллами идет пятым в Первой лиге.

В матче «Прикарпатье» - «Оболонь» все три мяча были забиты в первом тайме. Уже на первой минуте Василий Курко вывел иванофранковцев вперед. Но «пивовары» собрались и совершили камбэк еще до перерыва. Позволили засветить на табло «2:1» в пользу киевлян голы Алексея Савченко и Ивана Матяжа. Со счетом 2:1 в пользу команды Павла Яковенко встреча и завершилась. Столичный клуб с 23 очками идет восьмым в Первой лиге, а «Прикарпатье» с 13 баллами расположилось на 14 позиции.

«Волынь» уверенно разобралась с «ВПК-Агро». Подопечные Василия Сачко вышли вперед на 24-й минуте после гола Богдана Орынчака. Долго на табло держался счет 1:0, пока на 71-й минуте Хагназари Сиаваш не удвоил преимущество лучан. Затем, когда дело шло к финальному свистку «Волынь» еще дважды поразила ворота «агрономов». Сначала Максим Агапов отличился автоголом, а затем на 90+3-й минуте Вячеслав Шарпар своим голом поставил точку в матче, который завершился со счетом 4:0 в пользу луцкой команды. «ВПК-Агро» после этого поражения остался с 14 очками на 13 месте, а «Волынь с 27 баллами» идет пятой, но имеет два матча в запасе в сравнении с четвертым «Металлистом 1925», у которого 31 очко.

В свою очередь, «Металлист 1925» также победил, но не с таким убедительным перевесом. Харьковчане встречались в родном городе с «Николаевом». На 13-й минуте Михаил Шершень забил мяч в ворота «корабелов». Этот гол оказался победным в поединке. «Николаев» с 25 очками идет на 9-й позиции в Первой лиге.

Эти встречи были сыграны 19-го марта, а два поединка остались на десерт и состоялись они 20-го марта. Отметим, что в этих двух встречах победы одержали хозяева поля, которым удалось не пропустить.

На славу покуражился «Альянс» в матче с тернопольской «Нивой». Коллектив из Липовой Долины по примеру «Волыни» победил своего оппонента со счетом 4:0. За команду Юрия Ярошенко зажигали в этой встрече братья Шараи, которые на двоих забили три мяча в этой встрече. Станислав Шарай оформил дубль, отличившись голами на 8-й и 47-й минутах, а Владислав Шарай записал в свой актив точный удар на 68-й минуте встречи. Также внес свою лепту в победу «Альянса» Александр Лучик, который забил мяч на 43-й минуте. «Нива» с 18-ю очками идет на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги, а «Альянс» с 26-ю баллами находится на 8-й позиции.

«Верес» одержал победу со счетом 2:0. Подопечные Юрия Вирта забили два мяча в ворота житомирцев еще в первом тайме после того как точно пробил Дмитрий Немчанинов и реализовал пенальти Михаил Сергийчук. «Полесье» с 19 очками идет на 10-м месте, а «Верес» с 33 баллами расположился на третьей позиции. Интересно, что ровненская команда продолжает демонстрировать отличную игру в обороне. Разница забитых-пропущенных у команды Вирта 24:8! Меньше пропустил только «Черноморец» - у одесситов разница забитых-пропущенных 27:11.

Первая лига Украины. 17-й тур

19 марта

«Кристалл» - «Агробизнес» - 1:4

Голы: Тарасенко, 10 – Шаповал, 16, Слотюк, 34, Когут, 66, Немтинов, 90.

«Горняк-Спорт» - «Черноморец» - 0:1

Гол: Сухоручко, 74.

«Прикарпатье» - «Оболонь» - 1:2

Голы: Курко, 1 – Савченко, 28, Матяж, 44.

«Волынь» - «ВПК-Агро» - 4:0

Голы: Орынчак, 24, Хагназари, 71, Агапов (автогол) 90, Шарпар, 90+3.

«Металлист 1925» - «Николаев» - 1:0

Гол: Шершень, 13.

20 марта

«Альянс» - «Нива» - 4:0

Голы: Шарай, 8, 47, 68, Лучик, 43.

«Верес» - «Полесье» - 2:0

Голы: Немчанинов, 10, Сергийчук, 31 (с пенальти).

Турнирная таблица Первой лиги

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 20.03.2021 19:18
    0
    У Черноморца 37 очков,шо курят авторы статей?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 19:01
    0
    Чорноморець пропустив меньше за Верес?!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 18:59
    0
    Ещё 13 игр впереди...
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 20.03.2021 19:18
    0
    У Черноморца 37 очков,шо курят авторы статей?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 19:01
    0
    Чорноморець пропустив меньше за Верес?!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 18:59
    0
    Ещё 13 игр впереди...
    Ссылка
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