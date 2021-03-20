Известно, на каких грунтовых турнирах планирует сыграть Свитолина

Стало известно, на каких турнирах в рамках грунтового сезона сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Расписание турниров, на которых планирует сыграть Свитолина:
19-25 апреля - WTA 500 в Штутгарте
29 апреля - 8 мая - WTA 1000 в Мадриде
10-16 мая - WTA 1000 в Риме
23 мая - 5 июня - Ролан Гаррос
Также отметим, что 16-17 апреля Свитолина планирует участвовать в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Японии.
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Источник — Большой теннис Украины
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