Известно, на каких грунтовых турнирах планирует сыграть Свитолина

Стало известно, на каких турнирах в рамках грунтового сезона сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.



Расписание турниров, на которых планирует сыграть Свитолина:



19-25 апреля - WTA 500 в Штутгарте

29 апреля - 8 мая - WTA 1000 в Мадриде

10-16 мая - WTA 1000 в Риме

23 мая - 5 июня - Ролан Гаррос



Также отметим, что 16-17 апреля Свитолина планирует участвовать в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Японии.