Василий КОБИН: «Готов к отставке, не боюсь решения руководства»

Наставник «Миная» прокомментировал ничью в матче УПЛ

  • 20.03.2021 16:28
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  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Готов к отставке, не боюсь решения руководства»
© fcminaj.com

«Минай» в матче УПЛ против «Мариуполя» сыграл 0:0. Игру прокомментировал наставник Василий Кобин.

«В целом, игра ничейная, и было бы обидно, если бы кто-то проиграл. Матч был тяжелым, боевым. Ничья по игре, но было бы несправедливо, если бы кто-то выиграл. 4 очка весной? Всегда хочется лучше. Были где-то мои ошибки, и я готов отвечать. Конечно, рассчитывали на больше, чем 4 пункта. Были домашние матчи, где нельзя было проигрывать».

«Слухи об отставке? Я готов к любым действиям со стороны руководства. При негативных результатах нужно что-то делать - менять тренера или игроков. Я готов ко всему, не боюсь. Если меня хотят заменить, то я уйду с высоко поднятой головой», - сказал Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:33
    -1
    «...то я уйду с высоко поднятой головой на телеканал Футбол», - сказал Кобин.
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