Василий КОБИН: «Готов к отставке, не боюсь решения руководства»

«Минай» в матче УПЛ против «Мариуполя» сыграл 0:0. Игру прокомментировал наставник Василий Кобин.

«В целом, игра ничейная, и было бы обидно, если бы кто-то проиграл. Матч был тяжелым, боевым. Ничья по игре, но было бы несправедливо, если бы кто-то выиграл. 4 очка весной? Всегда хочется лучше. Были где-то мои ошибки, и я готов отвечать. Конечно, рассчитывали на больше, чем 4 пункта. Были домашние матчи, где нельзя было проигрывать».

«Слухи об отставке? Я готов к любым действиям со стороны руководства. При негативных результатах нужно что-то делать - менять тренера или игроков. Я готов ко всему, не боюсь. Если меня хотят заменить, то я уйду с высоко поднятой головой», - сказал Кобин.