ФОТО. Селезнев переключился с футбола на хоккей

Украинский нападающий тренируется вместе со своим сыном

  • 20.03.2021 15:28
  • 2826 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Селезнев переключился с футбола на хоккей
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев поддерживает форму не только в тренажерном зале, но и на хоккейной площадке.

«Тренировка с сыном!», — прокомментировал Евгений свежее фото. Ранее в интервью Селезнев рассказал, что его сын занимается хоккеем.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 16:22
    +1
    adidas777, 20.03.2021 16:11
    С боксом я так понимаю уже закончил?
    А ещё есть шашки В Чапаева можно зарубиться!
    Игра для таких интеллектуалов, как Тунец
    Мальчик +,привет!А что это ты в минусах,ты же кричал что ты всегда в плюсиках?Зарабатывай плюсики,а то мама заругает
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.03.2021 16:17
    +2
    А карьеру в боксе, что уже закончил?)
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:11
    -4
    С боксом я так понимаю уже закончил?
    А ещё есть шашки В Чапаева можно зарубиться!
    Игра для таких интеллектуалов, как Тунец
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.03.2021 16:07
    0
    хк "субутильніки" + малий,якого завжди можна на точку послати якщо мало....
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 20.03.2021 16:00
    +1
    Еще в баскетбол можно попробьівать...волейбол...самьій довольньій чувак слева...малой че то не очень
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.03.2021 15:56
    +2
    Коньки забыли одеть,а так, все путем....
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.03.2021 16:17
    +2
    А карьеру в боксе, что уже закончил?)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.03.2021 15:56
    +2
    Коньки забыли одеть,а так, все путем....
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 20.03.2021 16:22
    +1
    adidas777, 20.03.2021 16:11
    С боксом я так понимаю уже закончил?
    А ещё есть шашки В Чапаева можно зарубиться!
    Игра для таких интеллектуалов, как Тунец
    Мальчик +,привет!А что это ты в минусах,ты же кричал что ты всегда в плюсиках?Зарабатывай плюсики,а то мама заругает
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 20.03.2021 16:00
    +1
    Еще в баскетбол можно попробьівать...волейбол...самьій довольньій чувак слева...малой че то не очень
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.03.2021 16:07
    0
    хк "субутильніки" + малий,якого завжди можна на точку послати якщо мало....
    Ссылка
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