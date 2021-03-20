ФОТО. Селезнев переключился с футбола на хоккей

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев поддерживает форму не только в тренажерном зале, но и на хоккейной площадке.

«Тренировка с сыном!», — прокомментировал Евгений свежее фото. Ранее в интервью Селезнев рассказал, что его сын занимается хоккеем.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.