ФОТО. Селезнев переключился с футбола на хоккей

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев поддерживает форму не только в тренажерном зале, но и на хоккейной площадке.
«Тренировка с сыном!», — прокомментировал Евгений свежее фото. Ранее в интервью Селезнев рассказал, что его сын занимается хоккеем.
Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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