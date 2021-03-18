ВИДЕО. Селезнев тренируется в Киеве под песню Цоя

Украинский нападающий активно поддерживает форму

  • 18.03.2021 18:38
  • 3131 просмотр
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Селезнев тренируется в Киеве под песню Цоя
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев продолжает поддерживать форму в Киеве.

«Сегодня работали над выносливостью», — прокомментировал Евгений видео своих занятий в зале под песню Виктора Цоя «Война».

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист находится вне состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Mykola_Andrienko
    online
      Mykola_Andrienko, 18.03.2021 19:57
    0
    Може, Євгену в боксі себе спробувати? Непогано так боксує
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 18.03.2021 19:44
    0
    Музыка просто наложена на видео. В зале ее не было.
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 18.03.2021 19:37
    0
    Это намного лучше чем рэп читать.
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 18.03.2021 19:18
    0
    К чему готовимся?
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 18.03.2021 18:59
    +1
    Крепыш! так держать!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 18.03.2021 18:50
    +3
    В этом плане конечно он молоток, а не унылый Алиев
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.03.2021 18:43
    +2
    Весь трек, під який він тренується, в студію))) А потім трек, під який тренуєтсья Іра Морозюк, теж давайте
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 18.03.2021 18:50
    +3
    В этом плане конечно он молоток, а не унылый Алиев
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.03.2021 18:43
    +2
    Весь трек, під який він тренується, в студію))) А потім трек, під який тренуєтсья Іра Морозюк, теж давайте
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 18.03.2021 18:59
    +1
    Крепыш! так держать!
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
    online
      Mykola_Andrienko, 18.03.2021 19:57
    0
    Може, Євгену в боксі себе спробувати? Непогано так боксує
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 18.03.2021 19:44
    0
    Музыка просто наложена на видео. В зале ее не было.
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 18.03.2021 19:37
    0
    Это намного лучше чем рэп читать.
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 18.03.2021 19:18
    0
    К чему готовимся?
    Ссылка
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