ВИДЕО. Селезнев тренируется в Киеве под песню Цоя

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев продолжает поддерживать форму в Киеве.

«Сегодня работали над выносливостью», — прокомментировал Евгений видео своих занятий в зале под песню Виктора Цоя «Война».

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист находится вне состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.