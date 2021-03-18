ВИДЕО. Селезнев тренируется в Киеве под песню Цоя

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев продолжает поддерживать форму в Киеве.
«Сегодня работали над выносливостью», — прокомментировал Евгений видео своих занятий в зале под песню Виктора Цоя «Война».
Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист находится вне состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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