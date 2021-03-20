Чернигов – Карпаты Галич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 марта в 15:00 проходит поединок 13-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Чернигов» – «Карпаты» Галич.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Зенченко (Чернигов).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Семчук (Карпаты Галич).
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Источник — Sport.ua
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