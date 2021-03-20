В воскресенье, 21 марта «Вест Хэм» в 29-м туре АПЛ примет «Арсенал». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Вест Хэм» - «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
После 28 туров «Вест Хэм» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 48 очками. «Арсенал» десятый с 41 баллом.
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Источник — Sport.ua
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