КАРИКАТУРА ДНЯ. Ощипали Моуриньо! Постаралось загребское Динамо

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
В 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэму» противостояло загребское «Динамо». В домашнем поединке англичане обыграли соперников со счетом 2:0, а в выездном неожиданно уступили 0:3 и выбыли из турнира.
«Загребское «Динамо» смутило Жозе Моуриньо и «шпор», — прокомментировал Момани свою работу, где изобразил Моуриньо в виде ощипанного петуха.
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Источник — Instagram
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