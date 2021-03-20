Генсек УАФ: «До последнего верили в лучшее»

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий высказался о вердикте спортивного арбитражного суда в Лозане касательно сохранения в силе решения УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче шестого тура Лиги наций против Швейцарии.

«Решение пришло утром. Наверное, уже все знают, что оно не совсем позитивное для нас. Решение апелляционного комитета УЕФА о присуждении нам технического поражения остается в силе.

Я бы не сказал, что это решение было неожиданностью. Однако считаю, что мы аргументированно представили и защищали свою позицию, поэтому до последнего верили в лучшее», - сказал Записоцкий.

Напомним, что 17 ноября 2020 года матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся потому, что главный врач кантона Люцерн отправил нашу национальную команду на карантин.

Таким образом, Украина понижается в классе Лиги наций. Следующий розыгрыш украинцы начнут в Лиге В.