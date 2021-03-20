Генсек УАФ: «До последнего верили в лучшее»

Юрий Записоцкий высказался о резонансном решении CAS

  • 20.03.2021 12:49
  • 327 просмотров
  • 2 комментария
Генсек УАФ: «До последнего верили в лучшее»
© УАФ. Юрий Записоцкий

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий высказался о вердикте спортивного арбитражного суда в Лозане касательно сохранения в силе решения УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче шестого тура Лиги наций против Швейцарии.

«Решение пришло утром. Наверное, уже все знают, что оно не совсем позитивное для нас. Решение апелляционного комитета УЕФА о присуждении нам технического поражения остается в силе.

Я бы не сказал, что это решение было неожиданностью. Однако считаю, что мы аргументированно представили и защищали свою позицию, поэтому до последнего верили в лучшее», - сказал Записоцкий.

Напомним, что 17 ноября 2020 года матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся потому, что главный врач кантона Люцерн отправил нашу национальную команду на карантин.

Таким образом, Украина понижается в классе Лиги наций. Следующий розыгрыш украинцы начнут в Лиге В.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:02
    0
    ГенСек.... Представляю сколько это пацан получает, если у Маркевича, на абсолютно левой должности, зарплата 600тысяч в месяц
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 12:58
    +1
    ...безхребетні дармоїди
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 12:58
    +1
    ...безхребетні дармоїди
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:02
    0
    ГенСек.... Представляю сколько это пацан получает, если у Маркевича, на абсолютно левой должности, зарплата 600тысяч в месяц
    Ссылка
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