Иван ГЕЦКО: «В этом году Шахтер еще не был таким убогим»

Главный тренер «горняков» Луиш Каштру должен задуматься об отставке, уверен специалист

  • 20.03.2021 12:00
  • 707 просмотров
  • 5 комментариев
Иван ГЕЦКО: «В этом году Шахтер еще не был таким убогим»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» из Лиги Европы от римской «Ромы».

«После унижения дончан в Лиге чемпионов в матчах с немецкой «Боруссией» теперь вот дождались провала в Лиге Европы с «Ромой». В этом году «Шахтер» на международной арене еще не был таким убогим. Создалось впечатление, что «горняки» просто не готовы, не знают, как выходить из-под прессинга, чувствовалось, что потерял контроль над подопечными рулевой Луиш Каштру. Кстати, на его месте каждый уважающий себя специалист серьезно задумался бы об отставке.

Дончане должны всегда помнить, что в футбол стоя уже не играют. Римляне, даже выступая не в оптимальном составе, в каждом игровом эпизоде стремились бороться до конца. Создалось впечатление, что именно гостям после домашних 3:0 и в Киеве больше нужна была победа», — считает Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 20.03.2021 13:11
    +2
    shevsen, 20.03.2021 13:07
    "Очень помню матч Динамо0-5Челси(второй состав),так стыдно мне было за мой клуб ,а с четвертым составом Барселоны в Киеве 0-4 ещё больше стыдно за свой бывший клуб,а когда кроты осенью 3-0 нас я чуть не повесился от стыда "
    Держитесь!
    Челси в том году взял ЛЕ. Шахтер в этом году тоже планировал взять.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:08
    +2
    shevsen, 20.03.2021 13:07
    "Очень помню матч Динамо0-5Челси(второй состав),так стыдно мне было за мой клуб ,а с четвертым составом Барселоны в Киеве 0-4 ещё больше стыдно за свой бывший клуб,а когда кроты осенью 3-0 нас я чуть не повесился от стыда "
    Держитесь!
    Ты на разных ветках пишешь это с разных аккаунтов. Будь внимательнее бот
    Ссылка
    shevsen
    online
      shevsen, 20.03.2021 13:07
    -2
    oenergo.com, 20.03.2021 13:00
    Да уж. Проиграть второму составу немотивированной Ромы по сумме двух встреч 1:5, позорище еще то.
    "Очень помню матч Динамо0-5Челси(второй состав),так стыдно мне было за мой клуб ,а с четвертым составом Барселоны в Киеве 0-4 ещё больше стыдно за свой бывший клуб,а когда кроты осенью 3-0 нас я чуть не повесился от стыда "
    Держитесь!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:04
    0
    Будет еще более убогим. Негров левых накупили и радуйтесь теперь
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 20.03.2021 13:00
    +1
    Да уж. Проиграть второму составу немотивированной Ромы по сумме двух встреч 1:5, позорище еще то.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 20.03.2021 13:11
    +2
    shevsen, 20.03.2021 13:07
    "Очень помню матч Динамо0-5Челси(второй состав),так стыдно мне было за мой клуб ,а с четвертым составом Барселоны в Киеве 0-4 ещё больше стыдно за свой бывший клуб,а когда кроты осенью 3-0 нас я чуть не повесился от стыда "
    Держитесь!
    Челси в том году взял ЛЕ. Шахтер в этом году тоже планировал взять.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:08
    +2
    shevsen, 20.03.2021 13:07
    "Очень помню матч Динамо0-5Челси(второй состав),так стыдно мне было за мой клуб ,а с четвертым составом Барселоны в Киеве 0-4 ещё больше стыдно за свой бывший клуб,а когда кроты осенью 3-0 нас я чуть не повесился от стыда "
    Держитесь!
    Ты на разных ветках пишешь это с разных аккаунтов. Будь внимательнее бот
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 20.03.2021 13:00
    +1
    Да уж. Проиграть второму составу немотивированной Ромы по сумме двух встреч 1:5, позорище еще то.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:04
    0
    Будет еще более убогим. Негров левых накупили и радуйтесь теперь
    Ссылка
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