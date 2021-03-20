Иван ГЕЦКО: «В этом году Шахтер еще не был таким убогим»

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» из Лиги Европы от римской «Ромы».

«После унижения дончан в Лиге чемпионов в матчах с немецкой «Боруссией» теперь вот дождались провала в Лиге Европы с «Ромой». В этом году «Шахтер» на международной арене еще не был таким убогим. Создалось впечатление, что «горняки» просто не готовы, не знают, как выходить из-под прессинга, чувствовалось, что потерял контроль над подопечными рулевой Луиш Каштру. Кстати, на его месте каждый уважающий себя специалист серьезно задумался бы об отставке.

Дончане должны всегда помнить, что в футбол стоя уже не играют. Римляне, даже выступая не в оптимальном составе, в каждом игровом эпизоде стремились бороться до конца. Создалось впечатление, что именно гостям после домашних 3:0 и в Киеве больше нужна была победа», — считает Гецко.