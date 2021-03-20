Стали известны клубы, которые составят конкуренцию Динамо за Ловрича

Результативный хорват находится «на карандаше» у ряда клубов Европы

  • 20.03.2021 12:17
  • 2142 просмотра
  • 3 комментария
Стали известны клубы, которые составят конкуренцию Динамо за Ловрича
© Twitter. Кристиан Ловрич

Киевское «Динамо» не является единственным претендентом на 25-летнего левого вингера хорватской «Горицы» Кристиана Ловрича.

Также виды на результативного футболиста имеют турецкие «Фенербахче», «Галатасарай» и «Трабзонспор», а еще французская «Ницца».

Известно, что «Горица» готова рассмотреть продажу Ловрича за 4,5-5 миллионов евро, но ранее сообщалось, что «Динамо» не устраивает такая сумма, и киевляне намерены сбить ее до 2,5 миллионов.

В нынешнем сезоне Ловрич демонстрирует отличную результативность – на его счету 16 голов и 5 ассистов в 24 официальных матчах за «Горицу».

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Источник — Fanatik

(9 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 13:32
    0
    А было б неплохо чуток поменять схему и иметь в атаке наконечник из Ловрича и Бупендзы, но это так, легкие мечты)
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 20.03.2021 12:43
    +2
    А за мішок картоплі жлоб Суркіс його купити не хоче?
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    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 12:41
    +3
    Читаешь очередную "новость" и думаешь - сколько же накупило Динамо футболистов этой зимой!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 12:41
    +3
    Читаешь очередную "новость" и думаешь - сколько же накупило Динамо футболистов этой зимой!!!
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 20.03.2021 12:43
    +2
    А за мішок картоплі жлоб Суркіс його купити не хоче?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 13:32
    0
    А было б неплохо чуток поменять схему и иметь в атаке наконечник из Ловрича и Бупендзы, но это так, легкие мечты)
    Ссылка
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