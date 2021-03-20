Стали известны клубы, которые составят конкуренцию Динамо за Ловрича

Киевское «Динамо» не является единственным претендентом на 25-летнего левого вингера хорватской «Горицы» Кристиана Ловрича.

Также виды на результативного футболиста имеют турецкие «Фенербахче», «Галатасарай» и «Трабзонспор», а еще французская «Ницца».

Известно, что «Горица» готова рассмотреть продажу Ловрича за 4,5-5 миллионов евро, но ранее сообщалось, что «Динамо» не устраивает такая сумма, и киевляне намерены сбить ее до 2,5 миллионов.

В нынешнем сезоне Ловрич демонстрирует отличную результативность – на его счету 16 голов и 5 ассистов в 24 официальных матчах за «Горицу».