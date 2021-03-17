Динамо может купить хорватского форварда

В зимнее межсезонье главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу хотел усилить позицию нападающего. В сферу интересов киевского клуба входил 25-летний нападающий из хорватского клуба «Горица» Кристиан Ловрич.
Хорваты выставили за футболиста трансферный ценник в €5 миллионов, однако украинский клуб начал торги, чтобы уменьшить сумму отступных. В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,8 миллиона, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €2,5 миллионов. Трансферное окно закрылось, и Ловрич остался в «Горице».
Мирча Луческу все еще заинтересован в том, чтобы «Динамо» продолжило переговоры с «Горицей» летом, и в следующее межсезонье Ловрич все-таки перешел в состав украинской команды.
На данный момент Ловрич, который также может сыграть на флангах полузащиты, провел за «Горицу» 25 матчей во всех турнирах, где забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. 16 марта футболист оформил дубль в ворота «Хайдука» в матче Кубка Хорватии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
Причём от кротятского источника
Да и не верится , что камнем предкновения 300 штук стали .
А игрока , надо посмотреть конечно
Статка впечатляет
2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
Причём от кротятского источника
Да и не верится , что камнем предкновения 300 штук стали .
А игрока , надо посмотреть конечно
Статка впечатляет
2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
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