Динамо может купить хорватского форварда

Киевский клуб нацелился на Кристиана Ловрича из «Горицы»

  • 17.03.2021 14:23
  • 3633 просмотра
  • 14 комментариев
Динамо может купить хорватского форварда
© Twitter. Кристиан Ловрич

В зимнее межсезонье главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу хотел усилить позицию нападающего. В сферу интересов киевского клуба входил 25-летний нападающий из хорватского клуба «Горица» Кристиан Ловрич.

Хорваты выставили за футболиста трансферный ценник в €5 миллионов, однако украинский клуб начал торги, чтобы уменьшить сумму отступных. В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,8 миллиона, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €2,5 миллионов. Трансферное окно закрылось, и Ловрич остался в «Горице».

Мирча Луческу все еще заинтересован в том, чтобы «Динамо» продолжило переговоры с «Горицей» летом, и в следующее межсезонье Ловрич все-таки перешел в состав украинской команды.

На данный момент Ловрич, который также может сыграть на флангах полузащиты, провел за «Горицу» 25 матчей во всех турнирах, где забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. 16 марта футболист оформил дубль в ворота «Хайдука» в матче Кубка Хорватии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 17.03.2021 15:08
    +1
    Це не 300 грн, я розумію що гроші порізному дивляться
    Ссылка
    MAD_MOLE
      MAD_MOLE, 17.03.2021 14:56
    0
    Forever-smart-1, 17.03.2021 14:54
    1) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,8 миллиона, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €2,5 миллионов.
    2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
    3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
    Ссылка
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 17.03.2021 14:54
    +3
    1) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,8 миллиона, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €2,5 миллионов.
    2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
    3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
    Ссылка
    MAD_MOLE
      MAD_MOLE, 17.03.2021 14:54
    -2
    Да 2_5 миллиона для дврявых это много ,,пусть им селюк за милион какого небудь африканца в мешке привезёт
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:53
    -1
    Alexander Киев, 17.03.2021 14:50
    Дарио Срна начал подкидывать игроков Луческу? Своим работу в Украине ищет?
    А причём наркет к этому трансферном слуху?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 14:50
    0
    Дарио Срна начал подкидывать игроков Луческу? Своим работу в Украине ищет?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 14:47
    +1
    Та припиняйте писати, кого може придбати Динамо. Краще просто напишіть коли куплять, а не видаєтк свої фантазії за реальність, наповнюючи таким чином свій контент жовтизною!!!
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:45
    +2
    Таких новостей ещё десятки будут
    Причём от кротятского источника
    Да и не верится , что камнем предкновения 300 штук стали .
    А игрока , надо посмотреть конечно
    Статка впечатляет
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.03.2021 14:43
    0
    Може придбати, а може і не придбати. Це як і я: можу придбати б/у беху, але можу і не придбати, бо торг не зайшов. Не все те моє, чим я цікавлюся. Так що ринок диктує умови свої
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 17.03.2021 14:43
    0
    Динамо молодого румына покупало, много шума было на этом сайте. Где тот румын сейчас?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.03.2021 14:38
    -1
    25игр и 18 голов, тем более клуб Горица, это очень хороший показатель для нападающего.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.03.2021 14:34
    0
    Каждую копеечку считает.. прям не 2,8 а 2,5.. мда.. Суркис)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 17.03.2021 14:33
    +2
    Жлобіна Сурок хотів ще на 300к збити ціну, але до літа він ще назабиває і ціна виросте до 10кк та й поїде чудак в Європу. Бля, який недолугий менеджемент в ДК це пісєц!!!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 14:31
    -9
    Ссылка
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 17.03.2021 14:54
    +3
    1) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,8 миллиона, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €2,5 миллионов.
    2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
    3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 14:45
    +2
    Таких новостей ещё десятки будут
    Причём от кротятского источника
    Да и не верится , что камнем предкновения 300 штук стали .
    А игрока , надо посмотреть конечно
    Статка впечатляет
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 17.03.2021 14:33
    +2
    Жлобіна Сурок хотів ще на 300к збити ціну, але до літа він ще назабиває і ціна виросте до 10кк та й поїде чудак в Європу. Бля, який недолугий менеджемент в ДК це пісєц!!!
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 17.03.2021 15:08
    +1
    Це не 300 грн, я розумію що гроші порізному дивляться
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 14:47
    +1
    Та припиняйте писати, кого може придбати Динамо. Краще просто напишіть коли куплять, а не видаєтк свої фантазії за реальність, наповнюючи таким чином свій контент жовтизною!!!
    Ссылка
    MAD_MOLE
      MAD_MOLE, 17.03.2021 14:56
    0
    Forever-smart-1, 17.03.2021 14:54
    1) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,8 миллиона, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €2,5 миллионов.
    2) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €2,5 миллионов, однако «Динамо» хотело снизить сумму трансфера до €0,5 миллиона.
    3) В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за €0,5 миллиона, однако «Динамо» хотело чтобы хорваты ДОПЛАТИЛИ за трансфер €0,5 миллиона .
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 14:50
    0
    Дарио Срна начал подкидывать игроков Луческу? Своим работу в Украине ищет?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.03.2021 14:43
    0
    Може придбати, а може і не придбати. Це як і я: можу придбати б/у беху, але можу і не придбати, бо торг не зайшов. Не все те моє, чим я цікавлюся. Так що ринок диктує умови свої
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 17.03.2021 14:43
    0
    Динамо молодого румына покупало, много шума было на этом сайте. Где тот румын сейчас?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.03.2021 14:34
    0
    Каждую копеечку считает.. прям не 2,8 а 2,5.. мда.. Суркис)
    Ссылка
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