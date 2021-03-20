МАЙКОН: «Очень важно выиграть чемпионат»

Полузащитник «Шахтера» – о целях на оставшуюся часть сезона

  • 20.03.2021 11:06
  • 659 просмотров
  • 21 комментарий
МАЙКОН: «Очень важно выиграть чемпионат»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон подвел итоги ответного матча с итальянской «Ромой» (1:2) в Киеве.

– Скорости перемещения футболистов в первом тайме были невысоки. За счет чего собирались забить нужный быстрый гол?
– Думаю, в первом тайме мы постарались атаковать достаточно качественно и забить. Не стоит забывать, что «Рома» очень хорошая команда: игроки умеют отлично обороняться и смогли нас проконтролировать. Было очень сложно. Мы бежали, боролись, но, к сожалению, потерпели поражение. Это далеко не то, чего мы хотели. Продолжаем работать! Очень важно выиграть чемпионат.

– Было мало опасных моментов, да и вообще в последнее время у «Шахтера» не всегда все ладится в атаке. Почему так?
– Нам очень хорошо противостоят. И не всегда удается принимать идеальные решения. В этом нужно обязательно прибавить. Мы знаем, что переживаем свой не лучший момент. Однако через сложные периоды проходят все команды мира. Сейчас это мы. Только усердная работа большим союзом, семьей, поможет справиться с ситуацией.

– Многие болельщики пишут в комментариях, что у «Шахтера» сейчас кризис…
– Потому что результат не приходит… Люди высказывают свои мнения, но команда старается, работает ежедневно, и только так, благодаря труду мы сможем успешно выйти из сложившейся ситуации. Понятно, что болельщики привыкли видеть «Шахтер» чемпионом, победителем. Это не всегда дается, однако мы постараемся вернуться к этому и снова радовать своих болельщиков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Sanya36
    online
      Sanya36, 20.03.2021 12:04
    -1
    С такими игроками, как этот гибон, Шахтёр налолго останется вторым в Украине
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 12:01
    -1
    Спорт уа, вы че за расизм и за оскорбления игроков "мавпой немытой" не баните уже?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 12:01
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:59
    Ты что не видишь три точки?
    Иди на хутор. Только вопрос а зачем ты представляешься в конце?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:59
    -1
    Venom, 20.03.2021 11:58
    Т.е. "Иди нах.... Дырявый" это не матюк а нормальное общение?
    Ты что не видишь три точки?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:59
    -1
    Или это ты к себе на хутор приглашаеш на 100 грамм самогона?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:58
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:57
    И где ты там увидил матюк? Всех кто матюкался там те получили красную карточку. Я - нет.
    Т.е. "Иди нах.... Дырявый" это не матюк а нормальное общение?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:58
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:53
    Я никогда не матюкаюсь. Поэтому и не банят
    Смотри я тебя за язык не тянул и твое истинное лицо могу показать еще несколько раз или этого хватит? Ты прежде чем что-то писать подумай несколько раз потому твою брехливую натуру очень легко показать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:57
    -1
    Venom, 20.03.2021 11:54
    https://sport.ua/news/527184-sensatsiya-agrobiznes-v-overtayme-vybil-shahte
    r-iz-kubka-ukrainy?page=16#comments9747018
    -----
    Серьезно?
    И где ты там увидил матюк? Всех кто матюкался там те получили красную карточку. Я - нет.
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:54
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:53
    Я никогда не матюкаюсь. Поэтому и не банят
    https://sport.ua/news/527184-sensatsiya-agrobiznes-v-overtayme-vybil-shahte
    r-iz-kubka-ukrainy?page=16#comments9747018
    -----
    Серьезно?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:53
    -1
    Venom, 20.03.2021 11:50
    Так а почему тебя за маты не банят?
    Я никогда не матюкаюсь. Поэтому и не банят
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:50
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:49
    За похвалу и критику не банят. За ругань, маты, расизм вот за это банят
    Так а почему тебя за маты не банят?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:49
    +1
    Venom, 20.03.2021 11:44
    Тебя, который если за день не восхвалит Шахтер и не вспомнит пакость о Динамо забанить нужно было очень давно.
    За похвалу и критику не банят. За ругань, маты, расизм вот за это банят
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:44
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:36
    Sport ua за такое надо банить, и на долго.
    Тебя, который если за день не восхвалит Шахтер и не вспомнит пакость о Динамо забанить нужно было очень давно.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.03.2021 11:42
    +2
    Ага,а якщо Динамо виграє чемпіонат,то кроти скажуть : "-Та й фіг з ним,перемога в чемпіонаті не така й важлива,ми все одно найкращі в галактиці" Це ще за кубок не висловилися,він теж згодом стане "так-собі трофеєм",як СК.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:36
    +1
    cal12345, 20.03.2021 11:14
    Х...й тобі в ср...у, а не чемпіонство, мавпа не мита.
    Sport ua за такое надо банить, и на долго.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.03.2021 11:31
    0
    Trasher311987, 20.03.2021 11:27
    Ещё где то лет 5 и нам всем с онлайн школой придет "Финеш"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 11:27
    +6
    Ihor86, 20.03.2021 11:23
    Шахтер сейчас сосредоточится на чемпе+помощь судей и чемпионство в кармане. На финеше шахтер выиграет у Динамо около 8 очков
    Ещё где то лет 5 и нам всем с онлайн школой придет "Финеш"
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 20.03.2021 11:23
    -8
    Шахтер сейчас сосредоточится на чемпе+помощь судей и чемпионство в кармане. На финеше шахтер выиграет у Динамо около 8 очков
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 11:22
    +6
    О, зайшло гівно кротяче і мовчи мінусує, аргументуй, полудурок))
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 11:19
    +4
    Да хрєн ви без стимуляції простати суддів, що виграєте.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 11:27
    +6
    Ihor86, 20.03.2021 11:23
    Шахтер сейчас сосредоточится на чемпе+помощь судей и чемпионство в кармане. На финеше шахтер выиграет у Динамо около 8 очков
    Ещё где то лет 5 и нам всем с онлайн школой придет "Финеш"
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 11:22
    +6
    О, зайшло гівно кротяче і мовчи мінусує, аргументуй, полудурок))
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 11:19
    +4
    Да хрєн ви без стимуляції простати суддів, що виграєте.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.03.2021 11:42
    +2
    Ага,а якщо Динамо виграє чемпіонат,то кроти скажуть : "-Та й фіг з ним,перемога в чемпіонаті не така й важлива,ми все одно найкращі в галактиці" Це ще за кубок не висловилися,він теж згодом стане "так-собі трофеєм",як СК.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 20.03.2021 11:14
    +2
    Х...й тобі в ср...у, а не чемпіонство, мавпа не мита.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:49
    +1
    Venom, 20.03.2021 11:44
    Тебя, который если за день не восхвалит Шахтер и не вспомнит пакость о Динамо забанить нужно было очень давно.
    За похвалу и критику не банят. За ругань, маты, расизм вот за это банят
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.03.2021 11:44
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:36
    Sport ua за такое надо банить, и на долго.
    Тебя, который если за день не восхвалит Шахтер и не вспомнит пакость о Динамо забанить нужно было очень давно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 11:36
    +1
    cal12345, 20.03.2021 11:14
    Х...й тобі в ср...у, а не чемпіонство, мавпа не мита.
    Sport ua за такое надо банить, и на долго.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.03.2021 11:31
    0
    Trasher311987, 20.03.2021 11:27
    Ещё где то лет 5 и нам всем с онлайн школой придет "Финеш"
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