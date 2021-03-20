В матче 17-го тура Первой лиги Украины луцкая «Волынь» на своем поле разгромила «ВПК-Агро» со счетом 4:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Шарпар (Волынь).
|90'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Максим Агапов (ВПК-Агро).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Сиаваш Хагназари (Волынь).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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