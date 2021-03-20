Не хватает третьей силы. Почему Украина потеряла прямую путевку в ЛЧ

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов назвал причину, почему через сезон Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов:

«Вы прекрасно знаете о горячей борьбе между Украиной и Шотландией в таблице коэффициентов УЕФА. Все, что нам нужно было – чтобы одна украинская команда выиграла. Достаточно было набрать 0,4 балла, и тогда мы бы сохранили прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне 2022/23.

Я решил сравнить, как развивалась ситуация в Украине на европейской арене последние 10 лет. Мне было интересно сравнить два периода: с 2010 года по 2015 год и с 2016 по 2021 год.

За первые пять лет «Шахтер» набрал 77 очков, «Динамо» набрало 65,5, «Днепр» – 48 и «Металлист» – 44. Остальные украинские команды набрали 36,5 очков за 5 сезонов.

После 2015 года произошла перезагрузка украинского футбола. И если перевернуть страницу, то мы увидим, что с 2016 по 2021 год «Шахтер» набрал 105 очков, а «Динамо» – 73,5 очков.

Все остальные команды набирают 37 очков за 6 сезонов. И уже нет «Днепра» и «Металлиста». Мы видим, что не хватает третьей силы. И не могут «Шахтер» и «Динамо» тянуть это все на себе. Не могут 2 клуба держать 5 путевок в еврокубках. Вот итог того, где мы с вами оказались».