Не хватает третьей силы. Почему Украина потеряла прямую путевку в ЛЧ

Все, что нужно было – чтобы одна украинская команда выиграла

  • 20.03.2021 07:40
  • 3576 просмотров
  • 21 комментарий
Не хватает третьей силы. Почему Украина потеряла прямую путевку в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов назвал причину, почему через сезон Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов:

«Вы прекрасно знаете о горячей борьбе между Украиной и Шотландией в таблице коэффициентов УЕФА. Все, что нам нужно было – чтобы одна украинская команда выиграла. Достаточно было набрать 0,4 балла, и тогда мы бы сохранили прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне 2022/23.

Я решил сравнить, как развивалась ситуация в Украине на европейской арене последние 10 лет. Мне было интересно сравнить два периода: с 2010 года по 2015 год и с 2016 по 2021 год.

За первые пять лет «Шахтер» набрал 77 очков, «Динамо» набрало 65,5, «Днепр» – 48 и «Металлист» – 44. Остальные украинские команды набрали 36,5 очков за 5 сезонов.

После 2015 года произошла перезагрузка украинского футбола. И если перевернуть страницу, то мы увидим, что с 2016 по 2021 год «Шахтер» набрал 105 очков, а «Динамо» – 73,5 очков.

Все остальные команды набирают 37 очков за 6 сезонов. И уже нет «Днепра» и «Металлиста». Мы видим, что не хватает третьей силы. И не могут «Шахтер» и «Динамо» тянуть это все на себе. Не могут 2 клуба держать 5 путевок в еврокубках. Вот итог того, где мы с вами оказались».

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Источник — Денисов Time

(22 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:52
    -1
    Bismuth, 20.03.2021 08:48
    Остальные украинские команды набрали 36,5 очков за 5 сезонов.
    Как раз им желали удачи все болельщики.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:51
    -1
    Bismuth, 20.03.2021 08:46
    Сколько негров в ТРЕТЬЕЙ силе команд Заря, Десна, Ворскла, о которых говорится в заметке? Или ты читаешь между строк, как Ленин?)))
    Я ответил тебе, а не автору заметки.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 08:48
    +1
    Bismuth, 20.03.2021 08:46
    Сколько негров в ТРЕТЬЕЙ силе команд Заря, Десна, Ворскла, о которых говорится в заметке? Или ты читаешь между строк, как Ленин?)))
    Остальные украинские команды набрали 36,5 очков за 5 сезонов.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 08:46
    0
    Bolshoi, 20.03.2021 08:35
    Болельщики виноваты что негры в футбол играть не умеют
    Сколько негров в ТРЕТЬЕЙ силе команд Заря, Десна, Ворскла, о которых говорится в заметке? Или ты читаешь между строк, как Ленин?)))
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:35
    +2
    Bismuth, 20.03.2021 08:31
    Главное что ВСЕ "правильные" болельщики, желавшие ТУТ проигрышей нашим клубам, могут быть довольны как удавы.
    Болельщики виноваты что негры в футбол играть не умеют
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:34
    +2
    Орлов Михаил, 20.03.2021 08:27
    Суки, корытные! За такое, что тогда сотворил Гриша с Металлистом его на кол мало посадить. Честный афшорник, гребанное муфло!
    Не очень следил за той историей. Напомни пожалуйста, Суркис тогда продал или купил Металлист?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 08:31
    -2
    Главное что ВСЕ "правильные" болельщики, желавшие ТУТ проигрышей нашим клубам, могут быть довольны как удавы.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 20.03.2021 08:27
    -4
    vsevolod fomichov, 20.03.2021 08:22
    Когда сознательно убивали Металлист, об этом никто не думал.
    Суки, корытные! За такое, что тогда сотворил Гриша с Металлистом его на кол мало посадить. Честный афшорник, гребанное муфло!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.03.2021 08:27
    +1
    Если не нападут рептилоиды или Годзила, то через два года будет третья сила
    А пока имеем что имеем
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:25
    +1
    Не хватает нашего судейства в еврокубках, тогда было бы все нормально, даже лучше.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 08:25
    -4
    alekos59, 20.03.2021 07:56
    Шото намутил тут великий умник с цифрами. Нижняя таблица повторяет верхнюю в части очков шахты и дк по годам. Короче, туфта все это. Главное, мариуполь, ворсклу, олимпик и александрию держать подальше от еврокубков !!!
    Ой, блин, ещё один обиженный на Шахтер за то что динамовцев на 30 очков в еврокубках опередили. Так играйте нормально и будет и на вашей улице праздник. Кто вам мешал от Лугано выграть?
    Ссылка
    vsevolod fomichov
    online
      vsevolod fomichov, 20.03.2021 08:22
    +4
    Когда сознательно убивали Металлист, об этом никто не думал.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.03.2021 08:20
    -1
    _ENJOY, 20.03.2021 08:08
    Ты пожалуй единственный дебил, который не понял смысла статьи
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 20.03.2021 08:17
    0
    Потому что коррупция связала страну по рукам и ногам люди кроме свого кармана не думають ни о чем, как в спорте так и в других отрослях
    Ссылка
    _ENJOY
    online
      _ENJOY, 20.03.2021 08:08
    -1
    Dmytro Dmytro, 20.03.2021 08:03
    Але шлюхть0рчики мовчать,що саме через виступи Динамо в єврокубках і набором очок...вони могли стартувати в кваліфайні до лч...
    Ты пожалуй единственный дебил, который не понял смысла статьи
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 08:05
    -3
    Зато Шотландия рулит , там 20 команд каждый год набирают очки ?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.03.2021 08:03
    -1
    Але шлюхть0рчики мовчать,що саме через виступи Динамо в єврокубках і набором очок...вони могли стартувати в кваліфайні до лч...
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 20.03.2021 07:59
    -5
    Шахте и дк за 20/21 дюже много очей приписано. Так бы они все кубки завоевали навечно.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 20.03.2021 07:56
    -1
    Шото намутил тут великий умник с цифрами. Нижняя таблица повторяет верхнюю в части очков шахты и дк по годам. Короче, туфта все это. Главное, мариуполь, ворсклу, олимпик и александрию держать подальше от еврокубков !!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 07:52
    +3
    Так как ей появиться если СУДЕЙСКИЕ ПРИКОЛЫ каждый раз проявляются через явное пренебрежение правил. И футбольные функционеры молчат,а Ваши каналы ВЕЩАЮТ КТО ЗНАЕТ ЧТО прикрывая то или иное когда Вам нужно.
    Ссылка
    vsevolod fomichov
    online
      vsevolod fomichov, 20.03.2021 08:22
    +4
    Когда сознательно убивали Металлист, об этом никто не думал.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 07:52
    +3
    Так как ей появиться если СУДЕЙСКИЕ ПРИКОЛЫ каждый раз проявляются через явное пренебрежение правил. И футбольные функционеры молчат,а Ваши каналы ВЕЩАЮТ КТО ЗНАЕТ ЧТО прикрывая то или иное когда Вам нужно.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:35
    +2
    Bismuth, 20.03.2021 08:31
    Главное что ВСЕ "правильные" болельщики, желавшие ТУТ проигрышей нашим клубам, могут быть довольны как удавы.
    Болельщики виноваты что негры в футбол играть не умеют
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:34
    +2
    Орлов Михаил, 20.03.2021 08:27
    Суки, корытные! За такое, что тогда сотворил Гриша с Металлистом его на кол мало посадить. Честный афшорник, гребанное муфло!
    Не очень следил за той историей. Напомни пожалуйста, Суркис тогда продал или купил Металлист?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 08:48
    +1
    Bismuth, 20.03.2021 08:46
    Сколько негров в ТРЕТЬЕЙ силе команд Заря, Десна, Ворскла, о которых говорится в заметке? Или ты читаешь между строк, как Ленин?)))
    Остальные украинские команды набрали 36,5 очков за 5 сезонов.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.03.2021 08:27
    +1
    Если не нападут рептилоиды или Годзила, то через два года будет третья сила
    А пока имеем что имеем
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 08:25
    +1
    Не хватает нашего судейства в еврокубках, тогда было бы все нормально, даже лучше.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 08:46
    0
    Bolshoi, 20.03.2021 08:35
    Болельщики виноваты что негры в футбол играть не умеют
    Сколько негров в ТРЕТЬЕЙ силе команд Заря, Десна, Ворскла, о которых говорится в заметке? Или ты читаешь между строк, как Ленин?)))
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 20.03.2021 08:17
    0
    Потому что коррупция связала страну по рукам и ногам люди кроме свого кармана не думають ни о чем, как в спорте так и в других отрослях
    Ссылка
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