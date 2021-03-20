Динамо – Рух. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Украины «Динамо» Киев – «Рух» Львов:

«Впереди матчи сборных, и «Динамо» не собирается терять очки, несмотря на интенсивный график игр. Киевляне это сделали и в предыдущем туре, обыграв крепкую «Зарю» (2:0). Так как газон готовили к матчам сборной Украины, «Руху» не разрешили играть на «Арене Львов», и в связи с этим команда две недели не имела необходимой игровой практики. Легко ли это для команды? Могу сказать, что это не так просто, как кажется. Это очень сложно. Никакие тренировки, двухсторонки и спарринги не идут ни в какое сравнение с официальными матчами.

Уровень мастерства у исполнителей «Динамо» очень высок. Психологически от этого матча львовская команда может получить только позитив. Могут они взять очки? Да, могут! Что им терять? Могут также набраться опыта в игре с командой, которая представляет Украину в еврокубках. Можно сравнить свой уровень в матче с таким сильным соперником.

Есть ли шансы у львовян взять очки? Шансы теоретически есть всегда. Но в данной ситуации – это сделать очень сложно, потому что «Динамо» покинуло Лигу Европы, проиграв в обоих матчах «Вильярреала». Теперь главная задача киевлян – это чемпионство в УПЛ. Киевляне по-спортивному злые для внутреннего чемпионата. Будет ли ротация состава в «Динамо»? Думаю, небольшая будет, но экспериментировать киевляне не будут. В старте «Динамо» мы увидим Шапаренко, Беседина, Попова и Караваева, что выглядит вполне логично.

Динамовцы постараются сохранить гандикап в 4 очка от «Шахтера». Но покажите мне человека, который скажет, что «Динамо» потеряет в этой встрече очки? Кроме фанатов «Руха». Но молодцы, что львовские фанаты этого хотят, это нормальная ситуация. Но «Динамо» хочет победить. Недооценки с их стороны не будет, так как в еврокубках они проиграли, а ребятам из сборных захочется показать, что они в хорошем тонусе», – сказал Грозный.

Матч «Динамо» Киев – «Рух» Львов состоится 21 марта. Начало встречи – в 17:00.